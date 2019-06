Exclusief voor abonnees ‘Grillmasters’-chef Peter De Clercq laat zijn restaurant stilaan over aan zijn kinderen VVDW

16 juni 2019

06u00

Bron: Story 0 TV In het VIER-programma ‘Grillmasters’ laat barbecuechef Peter De Clercq (49) zich van zijn strengste kant zien, maar privé is hij een echte familieman. Dochters Naomi (24), zwanger van haar tweede kind, en Axelle (23) hebben grote bewondering voor hun vader, al dertig jaar chef-kok in zijn barbecuerestaurant Elckerlijc. Hun band is zo sterk dat ze mee in de zaak werken.

Al vijf jaar werken Naomi en Axelle in de zaak van hun vader: Naomi als zaalverantwoordelijke in het restaurant, Axelle in de nieuwe delicatessenzaak Lecker. Hun innige band valt meteen op. En opmerkelijk: ook Peters ex-vrouw werkt nog steeds bij Elckerlijc, ondanks hun scheiding, drie jaar geleden. “Annouk en ik laten ons levenswerk niet zomaar kapotmaken omdat er geen passie meer tussen ons is”, vertelt Peter in Story. “Ze is nog altijd mijn beste vriendin. We vinden het belangrijk dat iedereen nog overeenkomt. Elke maandagavond – wanneer voor ons het weekend begint – eten we nog altijd met z’n allen samen. Ik ben heel gelukkig dat ik mijn kinderen nog dagelijks kan zien. Onze zoon Noa, hij is nu 14, woont bij Annouk in de villa naast het restaurant. Ik zou mijn kinderen niet kunnen missen.”

