"Griezelig hoe hij zich nu aan mij vastklampt": 'Temptation' Cherish voor wie Tim zijn Deborah laat vallen Jean D'Hont

27 maart 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV Het was misschien goed bedoeld, maar het afscheidswoordje van 'Temptation' Tim (30) aan zijn Deborah (25) draaide uit op een bijzonder pijnlijk stukje tv. En wat is hierin de rol van verleidster Cherish (26)? Is de Nederlandse oprecht verliefd op Tim, of speelt ze een gemeen spel?

Geen duizend keer "Deborah, Deborah" per dag meer. Tim lijkt in 'Temptation Island' zijn vriendin al vergeten te zijn, en is als een blok gevallen voor Cherish. Het is nu op tv constant "Cherish dit, Cherish dat". In een filmpje dat op het internet circuleert, horen we Tim zelfs zeggen dat hij "zijn Cherry" ten huwelijk wil vragen.

We zoeken Cherish op bij haar thuis, in één van de afgelegen polders in de provincie Zuid-Holland. "Nou, van alle mannen vond ik Tim van in het begin de grootste uitdaging", steekt ze met typische Nederlandse directheid van wal. "Eigenlijk zag ik er bij de kennismaking met de mannen niemand van mijn type tussen zitten. Mezdi vond ik wel knap, maar hij kwam zo arrogant over. Hij heeft veel weg van Haroon vorig jaar, ook zo’n ­praatjesmaker. Maar Tim... Hoe moeilijker, hoe leuker, weet je wel."

Ideaal flirtmateriaal, dus.

