'Grey's Anatomy' zit erop voor deze twee ontslagen actrices, en dat brengt grote emoties met zich mee

02 mei 2018

12u13 0 TV Jessica Capshaw en Sarah Drew, die respectievelijk de rollen van Arizona Robins en April Kepner vertolkten in de hitserie 'Grey's Anatomy', hebben hun laatste draaidag erop zitten.

Vorige maand stonden fan-favorieten Capshaw en Drew voor de allerlaatste keer op de set, en dat was voor beide dames erg emotioneel. Ook hun collega's hebben er moeite mee om afscheid te nemen van de geliefde dokters. Hun vertrek was namelijk niet vrijwillig, maar werd door de zender opgelegd wegens besparingen.

De actrices deelden elk een korte boodschap via Twitter op hun laatste werkdag. "Dat was de laatste aflevering van Dr. April Kepner. Wat een prachtige rit!", schreef Drew. "Het einde van de serie voor Arizona... Wow, wow, wow.", was Capshaw dan weer iets emotioneler.

Toch vindt ook Drew het duidelijk jammer dat April en Arizona uit de reeks geschreven zijn. Dat laat ze blijken door verschillende artikels te delen waarin het verdwijnen van de personages wordt omschreven als onder andere 'een zware klap voor een subtielere vorm van feminisme'.

(Lees verder onder tweets)

That’s a series wrap for Dr. April Kepner. What a beautiful ride! 😘❤️😘❤️ Sarah Drew(@ sarahdrew) link

That’s a series wrap for Arizona Robbins...wow, wow, wow. Jessica Capshaw(@ JessicaCapshaw) link

Sarah Drew And Jessica Capshaw Just Wrapped Filming On ''Grey's Anatomy'' And I'm Emotional https://t.co/lhJ1MSQpa5 Sarah Drew(@ sarahdrew) link

This is a beautiful tribute to the impact of both April and Arizona in the form of “quiet feminism”. https://t.co/55xcS8FoFS Sarah Drew(@ sarahdrew) link

Jessica Capshaw liet na de opnames weten dat ze dankbaar was om Sarah aan haar zijde gehad te hebben tijdens de laatste opnamedag. "Dit was de laatste keer dat ik Arizona Robins speelde na tien jaar. Het was vreugdevol, triest, uitputtend, hartverscheurend, inspirerend, wonderlijk, en nog een hele hoop andere dingen waar ik op dit moment niet op kom."

Hoofdrolspeelster Ellen Pompeo (Meredith Grey), bedankte beide actrices via Instagram. Pompeo heeft zich na het nieuws over hun ontslag heftig moeten verdedigen, omdat zij pas om een opslag had gevraagd, en die ook heeft gekregen. Bepaalde fans geloven dat haar loon aan de basis ligt van de ontslagen.

"Bedankt Jessica, om een ander licht te laten schijnen op de LGBTQ-gemeenschap, en omdat je het allemaal zo makkelijk deed lijken", schrijft ze in een boodschap aan Capshaw. Over Drew wilde ze het volgende kwijt: "Bedankt voor je talent en je passie om verhalen te vertellen. Je zette mensen aan tot denken."

(Lees verder onder de foto's)

Boom... @thank you @jessicacapshaw for bringing it the way you have brought it for 10 amazing years... what a blessing you are and what a contribution you made to television history. Lit that screen up with your glow on the LGBT community... making a difference and making it all look so easy... ⭐️⭐️⭐️💥💥❤️💔⭐️GOAT #representationmatters #loveyou Een foto die is geplaatst door null (@ellenpompeo) op 19 apr 2018 om 23:50 CEST

THANK YOU to this lady....@thesarahdrew you served up the sugar and spice for 9 years and it's been a blast. Your passion and talent for storytelling has touched so many people provoked thought and Greys is a better show because of it and you. ❤️💔💋🔥🔥🔥⭐️⭐️⭐️#japrilfansdontplay Een foto die is geplaatst door null (@ellenpompeo) op 20 apr 2018 om 01:04 CEST

Daarnaast was ook schrijfster Shonda Rhymes erg aangedaan door het vertrek van de twee personages. "Een post op sociale media is niet genoeg om deze twee geweldige actrices te eren, dus ik ga ook niet doen alsof dat zo is. Ik heb voor elk van hen een volledige dag nodig om uit te leggen hoe getalenteerd ze waren en wat hun rollen betekend hebben. Ik heb hierna nog véél meer te zeggen, en dat ga ik ook doen."

Als afscheidscadeautje kregen Capshaw en Drew elk een speciaal doosje mee naar huis. Daarin verzamelden hun collega's de belangrijkste voorwerpen uit de periode waarin ze op de set werkzaam waren. Zo toonde Sarah op Instagram haar mooi afgewerkte doos, met daarin de stethoscoop van April en de pennen die ze altijd in haar doktersjas droeg. Daarnaast bevatte het cadeau ook tientallen kaartjes van collega's die haar hard zullen missen.

Processing... ❤️❤️❤️ Een foto die is geplaatst door null (@thesarahdrew) op 20 apr 2018 om 17:29 CEST

Uiteraard moest er aan het einde van hun laatste aflevering ook een klein feestje georganiseerd worden om hun prestaties te vieren. De productie van 'Grey's Anatomy' liet een taart aanleveren met daarop een foto van de twee dokters. Sarah Drew besloot alvast om haar eigen gezicht eruit te snijden en het mee te nemen voor haar kinderen. "Dat vonden ze heel grappig", verklaart ze.

They also brought out this gorgeous cake, and I had to cut out my face and bring it home to my kids!! They got such a huge kick out of it! Een foto die is geplaatst door null (@thesarahdrew) op 20 apr 2018 om 17:38 CEST

Tot slot deelde ze een laatste kiekje van zichzelf en medeacteur Jesse Williams. De foto werd genomen vlak nadat ze hun laatste scène samen hadden gespeeld. Een emotioneel moment voor hen allebei, na negen jaar te hebben samengewerkt.

Our last scene together... @ijessewilliams #japril Een foto die is geplaatst door null (@thesarahdrew) op 20 apr 2018 om 18:06 CEST

Plots overlijden, vertrekken naar een ver land, de liefde achterna gaan om nooit meer terug te komen... Wat er precies te gebeuren staat met April en Arizona is nog niet geweten, en fans zullen er naar alle waarschijnlijkheid pas achterkomen in de seizoensfinale van 'Grey's Anatomy'. Ellen Pompeo lichtte al wel een tipje van de sluier op door te zeggen dat het "geen gemakkelijke finale" zou worden, vanwege het gevreesde afscheid.

De meerderheid van de fans hopen op sociale media luidop dat de personages op z'n minst niet zullen sterven. "Zo blijft de deur nog op een kier staan om hen ooit terug te laten komen..."