'Grey's Anatomy'-ster speelt hoofdrol in nieuwe Netflix-reeks van makers 'Game Of Thrones’ BDB

25 februari 2020

21u16

Bron: newsmonkey 0 TV Game of Thrones-makers David Benioff en D.B. Weiss zijn druk bezig met de voorbereidingen van hun eerste Netflix-serie ‘The Chair’. Daarvoor strikten ze Sandra Oh, bekend uit ‘Killing Eve’ en ‘Grey’s Anatomy’ en Jay Duplass, die te zien was in ‘The Mindy Project’.

Na een lange biedingsoorlog slaagde streamingdienst Netflix er vorig jaar in om de ‘Game Of Thrones’-goudhaantjes binnen te halen. Intussen is bekend wat het eerste wapenfeit van David Benioff en D.B. Weiss zal zijn. De twee worden uitvoerende producenten van de dramedy ‘The Chair’.

De reeks zal zich afspelen bij een leerstoel van het departement Engels van een belangrijke universiteit. In de hoofdrollen zullen Jay Duplass en Sandra Oh te zien zijn. Die laatste wordt ook executive producer van de reeks.

‘The Chair’ werd geschreven door Amanda Peet, de vrouw van David Benioff. Zij zal haar echtgenoot vergezellen als uitvoerend producent en zal ook showrunner van de reeks worden. Meer details zullen later bekendgemaakt worden.