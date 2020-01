‘Grey’s Anatomy’-kijkers zijn wanhopig en smeken makers: “Laat Alex Karev niet sterven!” TDS

12 januari 2020

12u30

Bron: ANP 0 TV Kijkers zijn behoorlijk teleurgesteld dat Justin Chambers na vijftien jaar stopt met Grey’s Anatomy. Nog bezorgder zijn fans echter dat bedenker Shonda Rhimes zijn personage Alex Karev dood laat gaan. Ze smeken haar dan ook op sociale media om dit niet te laten gebeuren.

De afgelopen seizoenen overleden behoorlijk wat favoriete personages. Vooral voor Meredith Grey, de hoofdrol die door Ellen Pompeo wordt vertolkt, zou het volgens fans te zwaar zijn als ook haar beste vriend Alex haar zou ontvallen. Zo verloor ze al onder anderen haar goede vrienden George en Mark, zus Lexi en echtgenoot Derek. “Shonda moet niet ook Alex Karev vermoorden. Meredith heeft al veel te veel mensen verloren... Als het vertrek van Justin Chambers betekent dat Alex doodgaat dan krijgt Shonda een probleem met mij”, schreef een kijker. Een andere fan heeft de hoop al opgegeven. “Ik weet nu al dat Shonda hem gaat afslachten en ons nog depressiever maakt dan toen Derek doodging.”

Justin is al sinds het eerste seizoen te zien in de populaire ziekenhuisserie. Naast hem en Ellen zijn James Pickens Jr (Richard Webber) en Chandra Wilson (Miranda Bailey) de enige andere oorspronkelijke castleden die nog geen genoeg hebben van de serie. Justins afscheid komt in de zestiende reeks, die nu in Nederland op Net5 te zien is.

Kijkers hoeven niet te vrezen dat ze binnenkort ook afscheid moeten nemen van Grey’s Anatomy. Hoewel acteurs vertrekken en het aantal kijkers de afgelopen jaren is afgenomen, is het zeventiende seizoen al aangekondigd. Grey’s Anatomy is daarmee de langstlopende ziekenhuisserie ooit: ER zwaaide in 2009 af na ‘slechts’ vijftien reeksen.