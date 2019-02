‘GOGOGOORIS’: Kenji Gooris start met eigen vlog op Ketnet MVO

12u30 0 TV Vanaf vandaag kunnen Ketnetkijkers nieuwe sportvlogs terugvinden op Ketnet.be, de Ketnet-app en op het YouTube-kanaal van Ketnet. Niemand minder dan Kenji Gooris maakt hen wegwijs in verschillende bekende en minder bekende sporten. Aan de hand van tutorials met bekende sporters leert hij de Ketnetters tips and tricks.

Kenji gaat onder meer langs bij Sanne Cant en Toon Aerts die hem de ultieme tips geven voor het veldrijden. DDF crew (winnaars Holland got talent 2012) leren Kenji alles over ropeskipping. “Met deze vlogs kan ik enkele van mijn passies combineren: sport en vlogs!” zegt Kenji. “Zelf ben ik zot van verschillende sporten en heb ik door deze vlogs ook heel wat bijgeleerd over bekende en minder bekende sporten.”

GOGOGOORIS vanaf woensdag 20 februari op Ketnet.be, de Ketnet-app en op het YouTube-kanaal van Ketnet.