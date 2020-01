"Goed dat 'Thuis' ook misbruik door moeder aan bod brengt" HL

23 januari 2020

00u00 1 TV Na de verkrachting van de bewusteloze Thilly snijdt 'Thuis' opnieuw een donker thema aan. Peter (Geert Hunaerts) beschuldigt zijn moeder Els (Marilou Mermans) van seksueel misbruik tijdens zijn jeugd. "Vergezocht en ongeschikt voor een soap", vinden verbaasde kijkers op sociale media. Maar experts vinden het wél oké.

"Ik vind deze verhaallijn een sterk signaal van de makers", zegt criminologe Minne De Boeck, een experte inzake daderschap bij seksueel kindermisbruik. "Doorgaans denkt men bij seksueel kindermisbruik alleen maar aan jonge meisjes als slachtoffers en oude mannen als daders. Dat ook jongens het slachtoffer kunnen zijn van misbruik door vrouwelijke daders, blijft atypisch, maar het komt wel degelijk ook voor. In Vlaanderen werd er amper onderzoek naar verricht, maar volgens internationale rapporten is minstens 4 tot 5% van de plegers van seksueel kindermisbruik vrouwelijk. Sommige onderzoeken spreken zelfs van 11%."

Niet expliciet getoond

"Dat een soap dit onderwerp aan bod laat komen, is een goede zaak, omdat het heersende stereotiepe beeld zo kan worden bijgesteld. En het thema geen taboe meer blijft", aldus De Boeck. "Slachtoffers voelen zich nog te vaak alleen in hun situatie. De stap om ermee naar buiten te komen of hulp te zoeken, is voor hen nog moeilijker. Jammer, want om misbruik te kunnen verwerken, is erkenning vaak heel belangrijk."

"Deze verhaallijn kan sommige potentiële daders misschien doen nadenken over hun gedrag of houding naar minderjarigen. Of slachtoffers een hart onder de riem steken. Zolang 'Thuis' het misbruik maar niet expliciet toont, want dat kan erg kwetsend zijn voor slachtoffers. Ik heb begrepen dat het op tv bij suggesties en woorden zal blijven. Na de uitzending werd het nummer van Tele-Onthaal getoond en dat is ook een goede keuze. En op het nummer 0800-200.50 van Stop it Now! kan iedereen terecht die zich zorgen maakt over zijn of andermans seksuele gevoelens.”

