'Glee'-acteur (24) waagt zijn kans in 'America's Got Talent' en verbluft meteen de hele zaal KD

14 juni 2018

Noah Guthrie (24) wil 'America's Got Talent' winnen. De voormalige 'Glee'-acteur verbaast iedereen met zijn auditie.

'America's Got Talent' is niet enkel voor onbekend talent. Ook wie het ooit maakte in de industrie kan via het programma herontdekt worden. Noah Guthrie werd bekend als Roderick Meeks, een personage dat geïntroduceerd werd in het laatste seizoen van de hitreeks. Drie jaar na het einde van 'Glee' waagt de zanger zijn kans om Amerika te heroveren. Met groot succes, want Simon Cowell was laaiend enthousiast. 'Iedereen verdient een tweede kans', aldus het jurylid.