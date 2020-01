'Giga Guga' wint eerste duel in ‘Beat VTM’ MVO

21u50 0 TV De kop is eraf. Het eerste duel in ‘Beat VTM’ werd een opsteker voor team VTM, want Guga Baúl leverde zijn team een eerste overwinning op. Die kreeg Guga echter niet cadeau. In een spannend potje olieworstelen kreeg ‘Giga Guga’ zijn tegenstander ‘Super Sander’ twee keer tegen de grond, met de navel naar boven gericht.

Genoeg om met de overwinning naar huis te gaan. “Een tikkeltje geluk op het juiste moment heeft bepaald in welke richting het muntje zou vallen”, besloot Guga, die dolgelukkig de Turkse zee in liep. Zijn zege levert team VTM een eerste punt op. Of de bekende gezichten volgende week hun voorsprong vergroten of bijgebeend worden door team Vlaanderen, ligt in de handen van Kürt Rogiers en zijn onbekende tegenstander Kim. Zij moeten namelijk in een nieuw duel bewijzen wie na 100 dagen de beste dameskapper is geworden...

In ‘Beat VTM Talks’, dat exclusief te zien is op VTM GO, praten Guga en Sander meteen na de uitzending nog na over het spannende duel en worden extra beelden getoond die niet op tv te zien waren.

‘Beat VTM’, elke maandag om 20.35 bij VTM.