'Ghost Rocker' Elindo waarschuwt kinderen voor de gevaren van het internet CD

17 september 2018

14u10

Elindo Avastia, beter bekend als krullenbol Jimmy uit 'Ghost Rockers', presenteert vanaf vanavond zijn eigen programma op Ketnet. Daarin gidst hij jongeren op een leuke manier doorheen hun soms complex digitaal leven met alle mogelijke valkuilen.

Jongeren tussen 9 en 12 spenderen veel tijd online. Het internet biedt hen dan ook een schat aan kansen en eindeloos entertainment. Ze leren gelijkgestemden kennen op social media, worden geïnspireerd door influencers op Instagram, ontplooien hun talenten via Tik Tok en lachen zich te pletter met grappige YouTube-filmpjes. Maar tegelijk botsen ze in hun digitale wereld soms op vragen. Vanaf welke leeftijd mag je op Snapchat? Of wat als je in een game moet betalen om verder te spelen? Helaas krijgt de jeugd soms ook te maken met ernstige problemen zoals online pesterijen of een gehackt account.

In @elindo op Ketnet sprokkelt Ghost Rocker Elindo Avastia van maandag tot en met donderdag al het leukste van het internet, luistert naar straffe getuigenissen en zoekt samen met de jongeren en een panel van tieners met wat meer ervaring naar antwoorden op hun vragen. "Toen ik benaderd werd om mee te werken aan dit programma zei ik meteen volmondig: Ja! We zitten allemaal op het internet en op social media en we laten zonder problemen onze kinderen er van meegenieten. Veel kinderen weten hoe leuk het internet is, maar zien niet altijd de gevaren ervan. De ouders zien daarentegen vaak de gevaren, maar weten vaak niet hoe leuk het internet kan zijn. Ik denk dat dit programma op het juiste moment komt! We worden steeds afhankelijker van het sociale web en ik denk dat het heel goed is om de Ketnetters alles mee te geven om zich goed en zonder zorgen op het web te kunnen gedragen!"