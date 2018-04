'Gevoel voor tumor'-actrice Liesa Naert: "Heel wat mannen zijn bang van mij, vooral de kleine dan" Jan Ruysbergh

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Als ik een weekend alleen ben met de kinderen, ben ik blij dat het maandag is", zegt Liesa Naert (36). De actrice, die nu schittert in de tragikomische Eén-serie ‘Gevoel voor tumor’, herkent zich als mama op heel wat vlakken in haar personage Inge. Een rol die Liesa koestert. "Eindelijk kan ik tonen dat ik meer ben dan een lolbroek", vertelt ze in Dag Allemaal.

De kijkcijfers van ‘Gevoel voor tumor’ stellen niet teleur. Ook in het buitenland wordt enthousiast gereageerd op de serie over het waargebeurde verhaal van kanker­patiënt Tristan. De Nederlandse Publieke Omroep heeft de uitzendrechten zelfs al gekocht, en ook op internationale tv-beurzen is de belangstelling groot.

Jogging

Liesa Naert, die de overbezorgde zus van Tristan vertolkt, is erg blij met de waardering die ‘Gevoel voor tumor’ krijgt. "Toen ik het scenario voor het eerst las, vond ik Inge al een fantastisch mooie rol", zegt de West-Vlaamse actrice, die we ook kennen van ‘Quiz Me Quick’ en ‘Eigen Kweek’. "Ik had meteen affiniteit met haar, omdat ik parallellen zag met mijn leven als jonge moeder van twee kinderen."

Inge heeft wel een slof van een vent.

