'Geub' op één versus Geubels op Vier: 2 miljoen Vlamingen keken gisteren naar onze populairste komiek

16 oktober 2019

00u00 0 TV Een opmerkelijk tv-duel was het gisteravond. Met zijn Eén-sitcom 'Geub' nam Philippe Geubels (38) het op tegen... zichzelf. De populairste komiek van het land trad immers ook aan in de tweede aflevering van 'De slimste mens ter wereld' op VIER. In totaal keken gisteren zo bijna twee miljoen Vlamingen naar Geubels. En dat ondanks een exclusiviteitscontract bij de openbare omroep.

De startaflevering van 'De slimste mens ter wereld' lokte maandag een recordaantal kijkers naar VIER (zie onder). De populariteit van Philippe Geubels - dit seizoen geen jurylid, maar kandidaat - had daar ongetwijfeld mee te maken. Dat Geubels in de eerste aflevering vlotjes Natalia en basketbalster Ann Wauters naar huis speelde, had gisteren wel een opmerkelijk gevolg. De komiek stond in de programmagids namelijk recht tegenover zijn eigen sitcom 'Geub' op Eén. Iets waar ze bij de VRT vooraf rekening mee hielden. "We wisten dat Philippe zou deelnemen aan de startaflevering van 'De slimste mens' en dan weet je ook dat de kans bestaat dat hij kan doorstoten naar aflevering twee", aldus VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. "Het feit dat hij nu tegenover zijn eigen programma op Eén staat, nemen we sportief op. Het gebeurt wel vaker dat onze gezichten ver geraken in de quiz en we hopen dat dat ook deze keer met Philippe het geval zal zijn."

Pax media

Philippe Geubels tekende in 2017 een exclusiviteitscontract van vier jaar met de openbare omroep, na een bitsige strijd met VTM. De voorbije twee jaar mocht de komiek van de zenderbonzen nog plaatsnemen als jurylid in de VIER-quiz en ook nu lijkt 'pax media' het codewoord. "Ik denk dat je in een klein televisielandschap als dat van Vlaanderen niet veel anders kan dan af en toe gestes uitdelen", klinkt het bij VIER. "Deze toegeving van de VRT is fijn, maar er gebeuren ook dergelijke gestes langs onze kant. Het siert Philippe natuurlijk ook dat hij volop voor het spel wil gaan."

Bij Pretpraters, het managementbureau van Philippe Geubels, klinkt er intussen gejuich in de kantoren. Met uitgestelde kijkers bijgerekend zullen gisterenavond bijna twee miljoen mensen naar Geubels hebben gekeken - hetzij in 'De slimste mens', hetzij in 'Geub'. "Uiteraard is de deelname van Philippe vooraf besproken met de VRT, maar hij wilde gewoon heel graag deelnemen. We waren dan ook heel blij met die 'go' van de Reyerslaan", zegt zijn manager Johnny Quidé.

Breed publiek

Sinds Geubels in 2006 doorbrak in Vlaanderen lijkt hij - met ook uitverkochte tours en eigen televisieprogramma's in Nederland - op het absolute hoogtepunt in zijn carrière beland. "De carrière van Philippe is gestaag omhooggegaan", aldus Quidé. "Er zitten geen onverwachte pieken in. Maar het feit is wel dat hij met programma's als 'Taboe' is uitgegroeid van een comedian naar een ruimere mediafiguur. We zijn dankbaar voor het succes, en ons doel is nu om een zo breed mogelijk publiek te blijven aanspreken. Zeker als je weet welke projecten er nog allemaal op tafel liggen."