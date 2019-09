'Geub' neemt vliegende start Redactie

03 september 2019

00u00 0 TV Een stand-upcomedian met vier liveshows, een diepte-interviewer in 'Taboe', een quizmaster in 'Is er een dokter in de zaal?', en nu mag Philippe Geubels (38) zich ook acteur noemen. Vanavond start met 'Geub' zijn eerste fictiereeks op Eén. "Kijkcijfers maken me weinig uit, ik wil mensen laten lachen."

Akkoord, Philippe Geubels speelde vóór deze rol ook mee in de film 'K3 Dierenhotel', maar de hoofdrol in zijn sitcom 'Geub' mag je gerust zijn echte debuut als acteur noemen. In korte afleveringen van zo'n twintig minuten speelt Geubels een zielige versie van zichzelf. Wanneer zijn vrouw ervandoor gaat met een 67-jarige Nederlander, blijft hij achter met zijn overbezorgde moeder, zijn nietsontziende manager (gespeeld door Jonas Geirnaert) en zijn licht gestoorde vrienden.

Gastacteurs

De reeks was eerder al te zien op Telenet, maar de VRT maakt ze nu voor iedereen beschikbaar.

"Toch denk ik eerlijk gezegd niet dat het echt een kijkcijferkanon wordt", zegt Geubels. "Het programma start namelijk redelijk laat op de avond (21.20 uur, red.). Dat zou me ook niet zo heel veel uitmaken, hoor. Ik hoop gewoon dat ik mensen kan laten lachen." Geubels kwam zelf met het idee voor een fictiereeks, maar het schrijven liet hij over aan Jeroom en 'Geubels en de Belgen'-bedenkers Jan Dircksens en Jan Reymen. De eerste aflevering heeft vanavond trouwens veel weg van een sterrenparade, met gastrollen voor Goedele Liekens, Tom Boonen, Roger De Vlaeminck... En ook Erik Van Looy, die samen met Philippe uit een vliegtuig springt. (DBJ)

'Geub'

Eén

21.20 uur