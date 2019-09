‘Geub’ lost de kijkcijferverwachtingen niet in MC

11 september 2019

10u45 0 TV Philippe Geubels moet na de tweede aflevering van de fictiereeks ‘Geub’ vaststellen dat Vlaanderen niet massaal kijkt. De reeks zakt naar 714.000 kijkers, een verlies van tien procent ten opzichte van de eerste aflevering.

Ook ‘Durf te Vragen’, de gedurfde reeks van en met Siska Schoeters verliest fans en haalde dinsdag 660.000 kijkers. Zonder voetbal herstelt Danira met ‘Vandaag’ de rangorde in de talkshows. Het programma haalde 417.000 kijkers. Gert en James moesten het met ‘Gert Late Night’ stellen met 304.000 kijkers, maar haalden wel een beduidend jonger profiel.

VTM zag net als vorige week dat ‘Studio Stan’ niet echt aanslaat. Dit keer was de aflevering goed voor 336.000 kijkers, waarna ‘Gina & Chantal’ wegzakte tot 265.000 kijkers. De reeks wordt vooral uitgesteld gevolgd, onder anderen op VTM GO, goed voor nu al 70 procent extra kijkers en een score ruim over het half miljoen fans.

Bij VIER stelden ze vast dat ‘Zo man zo vrouw’ van en met Jani wegzakte tot 187.000 kijkers. Op Canvas haalde ‘De Afspraak’ 169.000 kijkers, ‘De Ideale Wereld’ 164.000.