“Gestoord, goor en geanimeerd”: ‘Love, Death + Robots’ is de nieuwste culthit van Netflix MVO

26 maart 2019

11u20 2 TV ‘Love, Death + Robots’: misschien heb je de serie al wel in je Netflix-suggesties zien staan, maar sloeg je ze over omdat de korte samenvatting nogal chaotisch overkomt. Het gaat allemaal om drie simpele thema’s: liefde, dood en - jawel- robots. Die zijn verpakt in talrijke animaties die zo uit een computerspel lijken te komen en waarbij er geen gebrek is aan chaos. Klinkt verwarrend, zeg je? Akkoord, maar toch is het momenteel een van de meest succesvolle reeksen die je op het streamingplatform kan bekijken.

Eén ding is zeker: een show als deze heb je nog nooit gezien. Het is dan ook des te verrassender dat de serie op een heel eenvoudige manier tot stand kwam. Netflix stapte naar twintig verschillende animatiestudio’s met een grote zak geld en dezelfde vraag: maak iets, het maakt niet uit wat, zo lang het maar geanimeerd is en over liefde, dood of robots gaat.

Zo gezegd zo gedaan, en het resultaat is even uiteenlopend als fascinerend. De achttien afleveringen uit het eerst seizoen hebben elk een op zichzelf staand verhaal. Op dat vlak - en op dat vlak alleen - kan je de reeks vergelijken met ‘Black Mirror’, een andere populaire Netflix-serie. Wij zetten alvast even de opvallendste eigenschappen van de reeks in de verf.

Héél kort

Wie ‘Love, Death + Robots’ wil bekijken, hoeft daar niet zoveel tijd in te investeren. De langste aflevering duurt slechts zeventien minuten, de kortste amper zeven. Het resultaat? Verhalen boordevol actie, waarin er geen tijd is voor saaie momenten. Een welkome afwisseling ook, aangezien de meeste series op Netflix zo'n veertig minuten per aflevering tellen.

Visuele pareltjes

De meeste afleveringen zijn volledig geanimeerd, hoewel er hier en daar ook clips met live action-elementen (echte acteurs) te zien zijn.

Elk verhaal zet bovendien de specifieke talenten van elke animatiestudio in de verf, of het nu gaat om 3D-animaties, tekenfilms of een combinatie van verschillende genres.

Niet kindvriendelijk

Wie nu denkt het ideale entertainment voor zoon of dochter gevonden te hebben, zet die gedachte maar beter uit het hoofd. ‘Love, Death + Robots’ is namelijk in de verste verte niet geschikt voor kinderen. Dat heeft vooral te maken met het hoge gehalte aan geweld, seks, expliciete naaktbeelden en algemene gruwel. Volgens kijkers is er in zeker 80% van de filmpjes een naakte vrouw te zien en wordt er overal waar mogelijk een excuus gezocht om sexy te zijn. “Laat je niet vangen”, klinkt het in reviews. “Grappige cartoonfiguurtjes? Verwacht je dan ook maar aan grappige cartoon-seks.”

Geweld, seks en veel naakt? Het doet qua opzet sterk denken aan ‘Game of Thrones’ of ‘The Walking Dead’. Al is ‘Love, Death + Robots’ uiteraard geanimeerd en zijn de afleveringen een heel stuk korter.

Innovatief

De reviews voor dit nieuwste ‘Netflix’-buitenbeentje zijn in ieder geval erg lovend. De show is erg innovatief, en toont aan dat Netflix een pionier wil zijn in de manier waarop tv en film gemaakt wordt. Zo pakte Netflix bijvoorbeeld eerder al uit met de Mexicaanse prent ‘Roma’. De prent haalde drie Oscars binnen, hoewel ‘Roma’ nooit in de bioscoop werd vertoond en dus enkel en alleen op Netflix te zien was. Een gok die werd beloond dus. En ook deze gooi met de dobbelstenen lijkt in het voordeel van de zender uit te draaien.

Is ‘Love, Death + Robots’ geniaal of toch vooral goor? Oordeel zelf maar.