‘Gert Late Night’ trekt in augustus naar Blankenberge (want Brugge vond het te duur) MVO

03 augustus 2020

07u27

Bron: Nieuwsblad 4 TV Gert Verhulst (52) en James Cooke (35) hebben een badplaats gevonden waar ze met de Evanna kunnen aanmeren. ‘Gert Late Night’ trekt in augustus naar Blankenberge.

Eerder raakte al bekend dat de stad Brugge bedankte voor een bezoekje van het tweetal, omdat ze het prijskaartje van 110.000 euro te hoog vonden. Zeker in coronatijden. Gelukkig had zender VIER in het verleden al een samenwerkingsdeal gesloten met de kuststad Blankenberge. Dat betekent dat zij waarschijnlijk minder moesten betalen om dienst te doen als decor van het programma.

‘Gert Late Night’ wordt vanaf begin september opnieuw uitgezonden.