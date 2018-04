'Gert Late Night'-stunt bereikt 31 miljoen mensen SD

27 april 2018

Gert Verhulst en sidekick James Cooke wedijverden de hele week lang in 'Gert Late Night' om vermomd zo veel mogelijk kijkers te scoren. Uiteindelijk trok Gert aan het langste eind met zijn infiltratie in De Ronde van Vlaanderen. Gehuld in de ‘skeletoutfit’, waarmee de Italiaanse wielergrootheid Cipollini ooit opzien baarde, bereikte hij maar liefst 31 miljoen kijkers.