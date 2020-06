‘Gert Late Night’-kokkin Annie Deleersnyder schrijft kookboek LOV

30 juni 2020

06u47 0 TV De Evanna was opvallend leeg tijdens het afgelopen seizoen van ‘Gert Late Night’. Gert en James moesten het stellen zonder Annie Deleersnyder (74), vaste kokkin van dienst. Ze bracht haar tijd deze keer thuis door, en verveelt zich alvast niet, want ze schrijft een kookboek.

Annie hoopt in het najaar weer present te zijn op de boot met Gert en James, maar in de tussentijd schrijft ze naarstig aan een kookboek, genaamd ‘Doe maar gewoon’. Daarin zal ze klassieke dagelijkse kost presenteren. “Ik maak alles graag klaar, maar vooral verse frietjes en soep”, zegt ze aan het Nieuwsblad. “En Gert is verzot op mijn stoofvlees van varkenswangetjes.”

Annie kookte jarenlang in café ‘t Visserswelzijn in Oostduinkerke, die ze zelf uitbaatte. Ondertussen nam haar dochter de fakkel over.