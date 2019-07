‘Gent West’-afleveringen zonder 16+-waarschuwing bezorgen VIER een boete van 5.000 euro Redactie

10 juli 2019

13u14

Bron: Belga 0 TV De Vlaamse Regulator voor de Media heeft televisiezender VIER een boete van 5.000 euro opgelegd naar aanleiding van drie afleveringen van de Vlaamse fictiereeks ‘Gent West’, die in april dit jaar werden uitgezonden. Dit heeft de VRM meegedeeld. VIER moet de beslissing van de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media in twee dag- en twee weekbladen publiceren.

De VRM onderzocht de afleveringen van woensdag 3, 10 en 17 april, die telkens om 21.40 uur werden uitgezonden, en stelde vast die veel erg gewelddadige scènes bevatten, vaak ook aangevuld of vermengd met elementen van angst, seks en drank- en drugsmisbruik. Volgens het mediadecreet moet bij uitzendingen die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen “schade zouden kunnen toebrengen”, gewaarborgd worden dat minderjarigen ze niet zien door technische maatregelen (codering) of door de keuze van het tijdstip van uitzending. Bovendien moet een akoestische waarschuwing of visueel symbool worden gebruikt, legt de VRM uit.

SBS, het mediabedrijf boven VIER, erkende luidens de mededeling dat de uitgezonden afleveringen van ‘Gent West’ niet geschikt waren voor minderjarigen jonger dan 16 jaar en gaf toe dat een 16+-logo had moeten worden toegevoegd. Het ontbreken van de leeftijdsaanduiding was volgens SBS te wijten aan een menselijke fout. Het bedrijf zei dat het dit in de toekomst via geautomatiseerde processen zou toevoegen.