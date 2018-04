"Gelukkig kan ik naar huis RIJDEN": 'Temptation'-Mezdi en Fabrizio voeren oorlog op Instagram DBJ

10 april 2018

12u15 31 TV Mezdi en verleider Fabrizio zijn al niet de beste vrienden op 'Temptation Island' en nu vechten ze op hun Instagram ook een heuse oorlog uit.

Mezdi vetrok samen met zijn vriendin Danielle naar 'Temptation Island', maar eens van elkaar gescheiden, rook verleider Fabrizio zijn kans om de Nederlandse Danielle te verleiden. Tot expliciet fysiek kwam het (nog?) niet, maar de Fabrizio kreeg Danielle wel zover dat hij een tatoeage mocht zetten op haar zij. Dat was uiteraard niet naar de zin Mezdi. "Als die echt is, zet ik een tatoeage met mijn naam op zijn voorhoofd", raasde hij toen hij die beelden zag bij het kampvuur.

Over de komende ontwikkelingen in Thailand moeten de deelnemers contractueel hun mond houden, maar dat de twee spierbundels elkaar niet kunnen luchten, blijkt op Instagram.

Oorlog

Het begon met Mezdi, die op zijn Stories een filmpje plaatste waarin twee mensen verleidelijk aan het dansen (schuren) zijn. Mezdi tart Fabrizio daarbij door er de woorden 'Alleen Vriendsgapuluk' - Alleen vriendschappelijk - bij te zetten. Hij verwijst daarmee naar Danielle die danste met een andere vrijgezel dan Fabrizio. Die laatste kon daar in het programma niet mee lachen omdat hij verliefd was op Danielle. Danielle reageerde dat het dansen enkel 'vriendschappelijk' zou zijn.

Daar hield Mezdi het niet bij. Hij postte vervolgens een screenshot van een Youtube video. Daarin wordt aan kinderen uitgelegd hoe je een wolf moet tekenen. Mezdi verwijst daarmee naar wolf die Fabrizio tatoeëerde op de zij van Danielle. Die zag er namelijk niet héél erg professioneel uit.

Fabrizio liet zich niet kennen en hij plaatste een reactie op zijn Instagram Stories. "Lucky for me I can DRIVE home later", plaatste hij bij zijn video, verwijzend naar het rijverbod dat Mezdi kreeg wegens roekeloos rijgedrag.

Mezdi neemt het echter niet zo nauw met de regels en hij antwoordde met een foto van achter het stuur. "Calm Yo Tits, Junky", schrijft hij erbij. Met de bedoeling dat Fabrizio zich beter kalm moet houden. Afsluiten doet de Nederlander met een citaat: "Lach en de wereld lacht terug". Wordt ongetwijfeld vervolgd...