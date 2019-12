“Geheime” serie ‘wtFOCK’ werd alsnog populairste zoekwoord op Google in 2019 MVO

11 december 2019

12u54

Bron: Belga 4 TV Het tv-programma ‘wtFOCK’ was in 2019 het meest populaire zoekwoord op Google in België, zo blijkt uit gegevens van zoeksite. De online-reeks - die momenteel bezig is aan haar derde seizoen - is volledig gericht op jongeren. Vele ouders wisten zelfs niet van het bestaan van de serie af, voor er berichtgeving over in de kranten verscheen. Blijkbaar waren de moeders en vaders in kwestie toch vastberaden om er meer over te weten te komen, al was het maar via Google.

Naar jaarlijkse gewoonte maakt Google met ‘Year in Search’ de meest trending zoekwoorden van het bijna afgelopen jaar bekend. De lijsten vertellen welke onderwerpen het afgelopen jaar het vaakst werden opgezocht in België. Dit jaar staat ‘wtFOCK’ bovenaan de lijst, gevolgd door ‘Julie Van Espen’, ‘Tour De France 2019' en ‘Love Island.’

Wat is ‘wtFOCK’?

Waarschijnlijk precies de vraag die de vele zoekopdrachten op Google aanspoorde. Jongenreeks ‘wtFOCK’ speelt zich vooral af op het internet, waar er wekelijks meer dan 450.000 jongeren voor het scherm gekluisterd zitten om de avonturen van hun fictionele leeftijdsgenoten te volgen. Drie kijkers op vier volgen de reeks via wtfock.be, een website waarop de show in kleine, hapklare stukjes gepost wordt doorheen de week. Die fragmenten verschijnen in realtime: speelt een gebeurtenis zich af om 14 uur op een maandagnamiddag? Dan zal het fragment ook dan verschijnen. Daarnaast is de serie ook als weekoverzicht te bekijken via Telenet Play en Play More, en op Vijf.

De marketing rond ‘wtFOCK’ - die volledig werd overgenomen van een Scandinavisch concept genaamd ‘Skam’ - draait rond het feit dat jongeren de show zélf moeten ontdekken. “Omdat de reeks echt voor en door jongeren is, hebben we er ook deze keer voor gekozen om er geen grote marketingcampagne achter te steken, dat past niet bij het concept”, aldus Ils Neuts, hoofd Entertainment bij Telenet.

Sociale media

Wat het programma uniek maakt, is het feit dat alle personages hun eigen account op Instagram hebben. Zo wordt de grens tussen fictie en realiteit erg dun, en dat spreekt aan. “We hebben bewust veel ‘lagen’ aan de reeks toegevoegd, in de vorm van sociale media, waardoor er veel interactie kan plaatsvinden. We merken dat het engagement bij onze kijkers erg hoog ligt”, aldus Neuts. “We doen ons best om het zo echt mogelijk te doen lijken. Het personage Zoë zei tijdens de reeks bijvoorbeeld eens dat ze naar een festival zou gaan, en wie op Instagram ging kijken kon zien: ze was daar ook wel degelijk.”

Dat is tevens ook de reden dat deze Vlaamse remake van ‘Skam’ beter scoort dan andere pogingen in het buitenland. “Die extra laag is essentieel voor de beleving van het programma. In andere landen is die ofwel niet, ofwel in mindere mate doorgevoerd. En dan krijg je niet hetzelfde effect.”

Homeseksuele hoofdrol

Het derde seizoen van de originele, Noorse reeks was veruit het populairste. Men schuift voor het eerst een mannelijk personage naar de voorgrond. Isak - in het Nederlands omgetoverd tot Robbe - worstelt met zijn homoseksuele gevoelens. Hij wordt verliefd op een geheimzinnige nieuweling, en hun relatie zet meer dan alleen hun eigen leven op zijn kop. Het huidige seizoen was veruit het meest controversiële, ook bij de jongeren zelf. Niet vanwege de homoseksuele hoofdrol, maar wel vanwege de vele shockerende clips.

Robbe kampt niet alleen met een zware depressie, hij wordt ook in elkaar geslagen omdat hij een jongen kust. Bovendien overwoog hij daarna even om zelfmoord te plegen. “Wat een enge clip”, klinkt het op sociale media. “Zouden jullie daar in het vervolg een waarschuwing voor willen plaatsen? Voor sommige mensen is dit echt een trigger.”

Toch kan niet gezegd worden dat ‘wtFOCK’ niet anticipeert op zulke reacties. Na élke clip die op de site verschijnt worden jongeren doorverwezen naar hulpsites, voor het geval ze die nodig zouden hebben. Het is ook zo dat vele andere kijkers, die voorlopig nog in de meerderheid zijn, de Vlaamse remake prijzen om de meer realistische weergave van een coming-out. “In de originele Noorse versie werd zijn geaardheid zo snel aanvaard door iedereen om hem heen dat het niet meer geloofwaardig was”, klinkt het. “Deze keer hebben ze er tenminste in verwerkt hoe moeilijk het écht kan zijn, ook vandaag nog, jammer genoeg.”

Dit is de top 20 van google.be:

1. wtFOCK

2. Julie Van Espen

3. Tour de France 2019

4. Love Island

5. Stemtest

6. iPhone 11

7. Notre-Dame de Paris

8. Julen

9. Wimbledon 2019

10. Karl Lagerfeld

11. Eurovision 2019

12. Afrikacup 2019

13. Mobiscore

14. Cameron Boyce

15. Luke Perry

16. Paasvakantie 2019

17. Verkiezingen 26 mei 2019

18. Jupiler pro league 2019

19. VTM Go

20. WK voetbal vrouwen 2019

