‘Geheime’ jongerenreeks ‘wtFOCK’ lanceert lockdownafleveringen MVO

02 april 2020

15u14 0 TV ‘wtFOCK’, de ‘wtFOCK’, de ‘geheime’ internetreeks voor jongeren door SBS en Telent, is begonnen met het uitzenden van lockdownafleveringen. De reeks wordt in ‘real time’ gepost op wtfock.be met slechts korte clipjes tegelijkertijd. Gezien de originele opnames die voor deze periode van het jaar werden vastgelegd er niét meer uitzien als de realiteit van vandaag - vanwege de coronacrisis - verschijnen er nu lockdown-afleveringen.

Daarom doopte de show zich tijdelijk om tot ‘wtFOCKDOWN’. In de eerste nieuwe clip zien we hoe twee personages een digitaal gesprek met elkaar hebben via Facetime. Daarin bespreken ze wat ze aan het doen zijn tijdens de lockdown.

Alle ‘wtFOCK’-personages hebben ook hun eigen Instagram-account. Ook daar worden toepasselijke foto’s geplaatst die aansluiten bij de actualiteit.

De reeks moest hier en daar wat plannen herzien. Normaal gezien zouden ze rond deze tijd beginnen aan seizoen 4, die zou draaien rond het personage Yasmina. Elk seizoen kent een andere thematiek. Vorig seizoen was dat homoseksualiteit, dit seizoen stond godsdienst op het programma. Yasmina is namelijk een moslima. Toen de opnames gemaakt werden kon iedereen echter nog vrij over straat lopen, dat is nu niet meer het geval. Daardoor zou het seizoen niet realistisch overkomen, en dat is wél de bedoeling.

De lockdownafleveringen zijn dus waarschijnlijk een tijdelijke oplossing, tot de quarantaine wordt opgeheven en seizoen 4 alsnog uitgezonden kan worden.

