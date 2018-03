"Geen talent, niet origineel en compleet waardeloos": dit zijn volgens recensenten de allerslechtste Netflix-series DBJ

21 maart 2018

12u16 2 TV Met reeksen als 'House of Cards', 'Stranger Things' en 'The Crown' kreeg Netflix wereldwijd alle tv-recensenten op de hand. Toch zitten er volgens die zelfde recensenten ook heel wat minder sterke reeksen in het aanbod van de streamingdienst.

De website 'Rotten Tomatoes' wordt wereldwijd beschouwd als de meest betrouwbare ratingsite. Recensies van kranten en filmtijdschriften worden gebundeld en dat uit zich dan in een score van nul tot honderd. De tien volgende reeksen op Netflix worden beschouwd als de allerslechtste.

10. 'Flaked': "Volslagen waardeloos" (42/100)

De reeks draait rond Chip, een leugenachtige charmeur die in Venice (Los Angeles) woont en een onsuccesvolle meubelzaak uitbaat. "Teleurstellend en volslagen waardeloos", concluderen de recensenten.

9. Horrorreeks 'Hemlock Grove': "Houdt geen steek" (38/100)

De horrorreeks begint met de ontdekking van het verscheurde lijk van een jonge vrouw op de terreinen van de voormalige Godfrey-staalfabriek. De politie en de bewoners hebben enkele verdachten op het oog. "Gekke ideeën die geen steek houden", luidt de algemene tendens.

8. Komische serie 'Girlboss': "Slecht geacteerd" (32/100)

De komische reeks draait rond de rebelse en berooide Sophia die een internetbedrijf begint en leert wat het is om de baas te zijn. De serie is geïnspireerd op haar succesvolle autobiografie. "Heeft zijn charmes, maar het hoofdpersonage bakt er niets van."

7. 'Fuller House': "Weinig om het lijf" (32/100)

In 'Fuller House' staat de oudste dochter van de familie Tanner, DJ, centraal. DJ is dierenarts en is onlangs weduwe geworden. Ze blijft achter met drie kinderen. "Goed voor een dosis nostalgie, maar meer heeft het niet om het lijf", klinkt het.

6. Talkshow 'Chelsea': "Geen talent en flauw" (27/100)

In haar talkshow praat Chelsea Handler met bekendheden. "Geen talent, een flauwe poging tot interview en vooral: niet grappig".

5. Avonturenreeks 'Marco Polo': "Teleurstellend" (24/100)

Het eerste seizoen van de avontuurlijke reeks over de ontdekkingsreiziger werd door zowat de voltallige pers neergesabeld. "Een teleurstelling over de lijn", klinkt het. Het tweede seizoen daarentegen werd veel beter onthaald.

4. 'Gypsy': "Flauwe hap" (24/100)

Naomi Watts speelt in 'Gypsy' een therapeute die patiënten helpt ."Veelbelovende ingrediënten, maar een heel flauwe hap", geldt de conclusie.

3. Sitcom 'Friends from College': 22/100

'Friends from College' is een sitcom over een groepje vrienden in Manhattan, waarbij iedereen zo met zijn eigen problemen kampt. "Niet erg origineel, zeker als je aan 'Friends' denkt, dat geldt trouwens ook voor de grappen."

2. Actiereeks 'Marvel’s Iron Fist ': "Niet origineel" (17/100)

Na vijftien jaar lang dood te zijn gewaand keert Danny Rand terug naar New York, waar hij zijn familiebedrijf wil terugeisen. Als zijn alter ego Iron Fist probeert hij de stad te beschermen tegen criminele bedreigingen. "Lage kwaliteit en niet bijster origineel", besluiten de recensenten.

1. Komische reeks 'Disjointed': "Ronduit slecht" (13/100)

De allerslechtste Netflix-reeks is de komische serie rond Kathy Bates die een apotheek opent waar je medicinale cannabis kan kopen. "Voor de hand liggend, vreemd en ronduit slecht", absoluut geen aanrader dus.