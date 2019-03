‘Game of Thrones’ verstopt wereldwijd zes tronen en roept op om ‘te bloeden voor de troon’ SD

20 maart 2019

15u12 0 TV Op 15 april start het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’. Om de spanning nog wat op te drijven, verstopte HBO daarom wereldwijd zes IJzeren Tronen. Aan de hand van videos kunnen fans op zoek gaan naar de juiste locaties.

In afwachting van 15 april, lanceerde HBO de driedelige campagne ‘#ForTheThrone’. Het belangrijkste onderdeel daarvan is de zoektocht naar de zes IJzeren Tronen, die over de hele wereld verspreid zijn. Op de website www.forthethrone.com vind je videos die een 360°-beeld geven van de eerste troon, die ergens in een bos staat. Een timer laat zien hoe lang de fans nog hebben om de troon te vinden. Wanneer de locatie gevonden wordt, of de tijd verstrijkt, verschijnt een filmpje over de tweede troon.

Daarnaast vraagt HBO haar Amerikaanse fans om ‘te bloeden' voor de troon. “Westeros heeft gebloed voor de Troon. Nu is het jouw beurt. Toon je toewijding en moed en geef bloed. Doneer vandaag nog en red levens”, staat er te lezen op de website.” Voor de actie werkt HBO samen met het Amerikaanse Rode Kruis. Wie bloed of bloedplaatjes gaat geven, maakt kans om een weekendje naar de wereldpremière van ‘Game of Thrones’ te winnen, samen met exclusieve t-shirts en stickers.

Als laatste onderdeel van de campagne herwerkten 18 kunstenaars onderdelen van de show.