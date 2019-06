‘Game Of Thrones’-ster Lena Heady bekent: “Ik wilde een betere dood voor Cersei” MVO

17 juni 2019

13u00

Bron: The Guardian 3 TV Lena Heady (45), die acht seizoenen lang het personage Cersei Lannister speelde in de HBO-reeks ‘Game Of Thrones’, is de zoveelste actrice die toegeeft dat ze het einde van de serie liever anders had gezien. Dat doet ze in een recent interview met The Guardian.

“Ik wist wel dat de schrijvers niet voor iedereen goed zouden kunnen doen”, vertelt de actrice. “Wat ze ook zouden doen in de finale, we wisten op voorhand wel dat er slechte feedback zou komen van fans. We waren zo hoog geklommen met deze reeks dat we uiteindelijk alleen nog maar naar beneden konden vallen, met eender welk einde.”

Maar zelf heeft ze toch ook het één en ander aan te merken op de schrijfkunsten van David Benioff en Dan Weiss. “Oké, ik ben nog niet dronken met hen gaan samenzitten om mijn zegje te doen, zoals sommige andere acteurs”, lacht ze. Maar ze geeft wel mee wat ze zal zeggen als ze ooit wél een glaasje teveel opheeft: “Ik wilde een betere dood voor Cersei.” Cersei werd uiteindelijk verpletterd door een hoop vallende stenen, in de kelder van de Red Keep. Ze stierf al huilend in de armen van haar geliefde, Jaime. Een dood die vele kijkers véél te zwak vonden voor ‘witte haai’ Cersei. Dat vond Lena blijkbaar ook.

“Ik was heel erg bezig met het programma als actrice, maar ook als kijker”, bekent ze. “Ik had mijn favoriete personages, en die kregen ook niet allemaal wat ik zelf voor hen gewild had. Maar daar kan ik natuurlijk niets meer aan veranderen, net zoals andere kijkers dat niet kunnen.”