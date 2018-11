‘Game Of Thrones’-prequel-ster Naomi Watts heeft de serie nog nooit gezien MVO

08 november 2018

11u08 0 TV Noami Watts speelt binnenkort de hoofdrol in een prequel-serie van ‘Game Of Thrones’. Ze had echter één klein probleempje: ze had nog een enkele aflevering van serie gezien.

Watts is nu dus volop bezig met het verplicht bingewatchten van de populaire HBO-productie. “Ik ben er helemaal verslaafd aan”, zegt ze. “Ik ben er weer laat bij, ik weet het. Geen idee waarom ik nog niet eerder heb gekeken. Maar het is zo goed!”

Er is nog niet veel geweten over de prequel, alleen dat de reeks ook geschreven zal worden door George R.R. Martin en dat het verhaal duizenden jaren voor de gebeurtenissen in ‘Game Of Thrones’ zal plaatsvinden, in de zogenaamde ‘Age Of Heroes’. De naam van de serie zou ‘The Long Night’ zijn, dat verklapte Martin per ongeluk tijdens een interview.