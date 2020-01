‘Game Of Thrones’-prequel ‘House Of The Dragon’ verschijnt in 2022 MVO

18 januari 2020

09u58

Er is eindelijk licht aan de tunnel voor 'Game Of Thrones'-fans die nog altijd geen nieuwe tv-reeks hebben gevonden die ze net zo leuk vinden. De langverwachte prequel, 'House Of The Dragon', zou in 2022 worden uitgezonden.

Dat nieuws werd aangekondigd door Casey Bloys, hoofd programmatie bij HBO. “We gaan beginnen aan het script. Ik vermoed dat de reeks rond 2022 te zien zal zijn.”

‘House Of The Dragon’ speelt zich af lang voor de avonturen van Jon Snow en Daenerys Targaryen plaatsvonden, maar draait wél rond de familie van de bekende drakenkoningin. De Targaryens hebben namelijk een lange en bloederige geschiedenis die beschreven wordt in het boek ‘Fire & Blood’, van George R.R. Martin. Op zijn boekenreeks werd ook het originele tv-programma gebaseerd.

De uiteindelijk prequel was één van drie concepten die werden overwogen door de zender. Een ander idee, dat ‘Bloodmoon’ heette, was aanvankelijk ook goedgekeurd. Zelfs acteurs Naomi Watts en Jamie Campbell Bower waren al gecast, maar toch liet men het idee opeens vallen. “Er werd een pilootaflevering opgenomen”, aldus Bloys. “Soms zien we dan dat alles op zijn plaats valt, hier was dat niet het geval. Het is niet dat de makers van de show geen goed werk hebben gedaan, maar er was iets mis mee dat ik niet precies kon plaatsen. Net daarom zijn er vanaf het begin meerdere projecten rond ‘Game Of Thrones’-prequels in gang gezet. We wilden de beste versie eruit halen.”

Nieuw boek

Ook George R.R. Martin zelf richt al zijn pijlen op de nieuwe show. “Ik ben blij om aan te kondigen dat er binnenkort een nieuwe versie van ‘Fire & Blood’ in de rekken ligt”, schreef hij op Twitter. “Met een nieuwe cover, speciaal om de nieuwe reeks aan te kondigen.”

Zijn fans zaten daar echter niet op te wachten, zo blijkt. Zij willen liever dat hij zijn volgende boek in de reeks eindelijk uitbrengt. Het is immers al negen jaar geleden dat Martin begon te schrijven aan ‘Winds Of Winter’. Daarna moet er nog één boek in de reeks volgen, voor ze compleet is. Fans die teleurgesteld waren in het tv-einde van ‘Game Of Thrones’ (dat bedacht werd door de HBO-schrijvers omdát het werk van George nog niet klaar was) hopen namelijk dat de boeken een beter slot zullen bieden. “Je krijgt geen cent van ons tot ‘Winds Of Winter’ in de rekken ligt”, mokken ze op sociale media.

Wow, an update no one was waiting for! You won’t get a cent from me until Winds of Winter is published. We have MANY tapestries!(@ MorganGarvin2) link