‘Game of Thrones’-prequel: “Geen Lannisters, wel Starks” Kevin Lau

11 juli 2019

14u18

Miljoenen kijkers bekomen nog van het zwarte gat dat volgde na het spraakmakende laatste seizoen van fantasy-epos 'Game of Thrones', maar auteur George RR Martin licht nu een tipje van de sluier over de opkomende prequel.

De reeks ligt in de creatieve handen van Jane Goldman (‘Kingsman’, ‘Kick-Ass’) en Martin zelf en speelt zich 5.000 jaar voor de feiten van ‘Game of Thrones’ af. “In ‘Game of Thrones’ spreken we over de ‘Zeven Koninkrijken’, maar als je verder teruggaat in de tijd zijn er negen, dan twaalf, en uiteindelijk honderd koninkrijken. Dát is het tijdperk waar de prequel zich in zal afspelen.

Reuzenwolven en mammoeten

Volgens uitgever HBO toont de prequel “hoe de wereld van het gouden helden-tijdperk vervalt naar het donkerste uur”. Eerder maakte Martin al bekend dat fans een totaal ander Westeros te zien zullen krijgen dan ze gewend zijn. Een vóór de grote confrontatie met de White Walkers, beter bekend als ‘The Long Night’, en voor er sprake was van Lannisters of zelfs Targaryens. Wat dus ook betekent dat fans van de gevleugelde vuurspuwende gevaartes uit ‘Game of Thrones’ eraan zijn voor de moeite.

“De Starks zullen wél vast en zeker aanwezig zijn.” Zo bevestigt Martin de langlopende speculaties van fans over de terugkeer van de wolvenfamilie. “Ook de White Walkers zijn van de partij – of ‘Others’ zoals ze dan nog genoemd worden – en er zullen ook wezens als reuzenwolven en mammoeten aanwezig zijn.

De cast zal geleid worden door Oscargenomineerde actrices Naomi Watts (‘21 Grams’, ‘Twin Peaks’) en Miranda Richardson (‘Tom & Viv’, ‘Harry Potter’). Al is ‘geleid’ relatief volgens de auteur: “Net zoals bij ‘Game of Thrones’ spreken we meer over ensembles dan individuele hoofdrolspelers.”

De productie van de prequel is reeds van start gegaan in Noord-Ierland. De officiële release staat voorlopig gepland in het begin van 2021.