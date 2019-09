‘Game of Thrones’ neemt afscheid met 12 beeldjes en Kim Kardashian wordt uitgelachen: alles wat je moet weten over de Emmy Awards KD/kv

23 september 2019

05u34

Bron: Belga 1 TV Vannacht vond in het Microsoft Theater in Los Angeles de uitreiking van de Emmy Awards plaats, de belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Het was de 71ste keer dat de beeldjes uitgedeeld werden door de Television Academy. ‘Game of Thrones’ ging, zoals verwacht, voor de laatste keer met wat prijzen lopen. Al was de verrassing van de avond toch het gros van de Hollywood-sterren die het niet konden laten om Kim Kardashian recht in haar gezicht uit te lachen.

Voor het eerst sinds 2003 was er geen presentator voor de prestigieuze ceremonie. De makers van ‘The Simpsons’ kwamen daarom met een hilarisch idee op de proppen. In een kort animatiefilmpje probeert het personage Homer Simpson zich op te werpen als presentator van de avond, maar daar wordt helaas een stokje voor gestoken. Terwijl hij inspirerende woorden met het publiek deelt, wordt de gele man verpletterd door een vleugelpiano. Nadat er wat gespeelde commotie ontstond, kon de show echt beginnen. Acteur Ben Stiller mocht de eerste award uitreiken. De bij ons eerder onbekende acteur Thomas Lennon verzorgde als voice-over de avond van commentaar. “Zo kunnen de actrices in de gevangenis ook mee volgen”, haalde hij uit naar Felicity Huffman, die gearresteerd werd in een groots omkoopschandaal.

Elk jaar vult de zaal van het Microsoft Theater zich met lachsalvo’s en dat was ook dit jaar het geval. De iconische acteur Bob Newhart (90), die in Amerika vooral bekend is door de naar hem vernoemde reeksen ‘The Bob Newhart Show’ en ‘Newhart’, is al even uit de spotlight verdwenen, maar maakte voor de Emmy Awards een korte terugkeer. Opgesteld tussen enkele wassen beelden van tv-legendes kwam de man plots tot leven. Fans in de zaal én op Twitter werden helemaal gek. Ook de Kardashians kregen de lachsalvo’s op hun hand, alleen was dat niet de bedoeling. Toen Kim Kardashian op het podium verklaarde dat haar familie perfect wist hoe goede televisie voortkomt uit mensen die zichzelf zijn, werd ze uitgelachen.

De Emmy Awards staan ook garant voor serieuzere momenten. Actrice Michelle Williams, die het beeldje voor ‘Beste Actrice in een Limited Series’ won voor haar rol in ‘Fosse/Verdon’, gebruikte haar momentje in de spotlight om de ongelijke lonen tussen mannen en vrouwen in Hollywood aan te kaarten. Haar ‘All The Money In The World’-tegenspeler Mark Wahlberg kreeg aanvankelijk meer geld voor hetzelfde werk, maar dat liet de actrice niet zomaar gebeuren. “Ik wil graag Fox bedanken omdat ze me een gelijk loon voor gelijk werk gaven. Als je een persoon het gevoel geeft dat hij of zij waardevol is, dan geeft dat hen kracht om beter te presteren.”

Afscheid van ‘Game of Thrones’

‘Game of Thrones’ was de absolute favoriet voor beste dramareeks, hoewel het achtste en laatste seizoen door heel wat fans bekritiseerd werd. Peter Dinklage kreeg bovendien de Emmy voor beste acteur in een bijrol in een dramaserie voor zijn vertolking van Tyrion Lannister. Samen met de tien prijzen in technische categorieën van vorige week, evenaart de HBO-reeks zo zijn eigen record.

De Amazon-reeks ‘Fleabag’ kreeg verrassend de Emmy voor beste komedie. Favoriet was de HBO-reeks ‘Veep’, die de categorie al driemaal won. ‘Fleabag’ was in totaal goed voor vijf Emmy's. Ster en bedenker Phoebe Waller-Bridge won zo ook de Emmy voor beste actrice in een komedie.