'Game of Thrones': laatste seizoen kost 12.7 miljoen euro per aflevering LB

17u41

Bron: Variety, Business Insider 3 HBO Khaleesi berijdt één van haar "kinderen". TV Het achtste en laatste seizoen van 'Game of Thrones' wordt het duurste ooit. Volgens vakblad Variety zullen de zes afleveringen elk niet minder dan 15 miljoen dollar of 12.7 miljoen euro kosten. Daarbij dient opgemerkt dat elke episode wellicht de duur van een langspeelfilm zal hebben.

Ter vergelijking: het tweede seizoen spendeerde HBO 6 miljoen dollar (5.1 miljoen euro) per aflevering en voor het zesde seizoen was dat al 10 miljoen dollar (8.5 miljoen euro) per episode. Over het budget voor het jongste, zevende seizoen met zeven afleveringen, bestaat geen duidelijkheid. Sommige bronnen stellen dat het ook 8.5 miljoen euro per aflevering kostte, maar een cinematograaf die aan de show meewerkt becijferde dat het eerder om 12 miljoen euro per aflevering ging.

Geruchten doen de ronde dat het budget voor het laatste seizoen ook het opnemen van verschillende finales omvat. Maar acteur Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) vindt dat van de pot gerukt: "Ze weten dat de opnames duur zijn. Je gaat toch geen 100.000 dollar per dag weggooien om iets op te nemen dat je niet gaat gebruiken".