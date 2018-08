'Game of Thrones'-kasteel voor 'een prikje' te koop DBJ

11u35 0 TV Gosford Castle , het kasteel waar zich de iconische scène 'The Red Wedding' heeft afgespeeld in de fantasyreeks 'Game of Thrones', staat te koop. Voor 500.000 pond is het kasteel van jou. Een smak geld, maar minder dan een éénslaapkamer appartement in Londen.

Fans van de fantasyreeks 'Game of Thrones' zullen zich de scène van 'The Red Wedding' aan het einde van seizoen drie ongetwijfeld herinneren. Meer dan één hoofdpersonage werd in de negende aflevering in koelen bloede vermoord. Het kasteel waar de iconische scène zich afspeelt, staat nu te koop.

Gosford Castle staat in County Armagh, een graafschap van Noord-Ierland. Het 19de eeuwse pand staat te koop voor 500.000 pond, dat is omgerekend zo’n 562.000 euro. Dat is natuurlijk een hele smak geld, maar niet als je het vergelijkt met de gemiddelde prijzen voor een appartement in Londen. In een populaire wijk tel je in de Londense hoofdstad al snel meer dan 600.000 euro neer voor een appartement met één slaapkamer.

Het kasteel heeft vijftien slaapkamers en tien badkamers en staat in bosrijk gebied. De loodgieter moet nog wel langskomen, want de burcht heeft geen centrale verwarming.