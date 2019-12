‘Game of Thrones’ is het best bekeken programma op Telenet Play KD

03 december 2019

07u00

Bron: Telenet 0 TV Telenet heeft zonet bekendgemaakt welke series en films dit jaar het meest werden bekeken op Play en Play More. ‘Game of Thrones’ schiet, weinig verrassend, de hoofdvogel af. Telenet was de enige die de populaire reeks kon aanbieden in België. Zowel in maart, april als mei stond het met stip op één.

‘Chernobyl’, die andere HBO-reeks moet zich tevreden stellen met een tweede plaats. Het podium wordt afgesloten door de best bekeken Vlaamse serie ‘Geub’. In de categorie film scoren de Vlaamse producties beter. ‘Niet Schieten’ en de derde ‘F.C. De Kampioenen’-film staan bovenaan de lijst. De animatiefilm ‘De Leeuwenkoning’ staat als enige oude titel in de top drie. Waarschijnlijk heeft de remake die dit jaar in de zalen kwam hier iets mee te maken.