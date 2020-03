‘Game Of Thrones’-hoofdrol Maisie Williams krijgt lesbische verhaallijn in ‘The New Mutants’ MVO

10 maart 2020

17u07 0 TV Maisie Williams, die we nog kennen uit de hitserie ‘Game Of Thrones’, is binnenkort te zien in ‘The New Mutants’. Een film binnen het ‘X-Men’-universum van Fox, maar wél met een duister kantje. We krijgen echter niet alleen thriller en horror-elementen te zien, maar ook een romantische verhaallijn. Dat wordt er eentje tussen Maisie en haar co-actrice Blu Hunt.

Dat bevestigt regisseur Josh Boone. “Ik weet dat het raar klinkt om een romance te integreren in een horrorfilm over superhelden, maar het wordt een erg mooi verhaal.” De relatie wordt er eentje tussen personages Rahne Sinclair (Williams) en Danielle Moonstar (Hunt).

‘The New Mutants’ bekijkt de wereld van ‘The X-Men’ - mutanten met superkrachten - door een donkere lens. Want wat gebeurt er als jonge mutanten hun gevaarlijke krachten niet onder controle hebben? Wel, volgens Boone worden ze naar een gesloten instelling gestuurd. Eentje die vermomd is als hospitaal, maar eigenlijk meer dienstdoet als gevangenis.

In de trailer is er al een vluchtig intiem momentje tussen Maisie en Blu te spotten. De volledige film mogen we pas verwachten in april.