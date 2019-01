‘Game Of Thrones’ filmen is niet altijd even glamoureus: “Ik mocht jarenlang mijn haar niet wassen” TK

18 januari 2019

21u53

Bron: People 0 TV Wij weten pas binnen enkele maanden hoe het afloopt met John Snow en co, maar voor de acteurs zit ‘Game Of Thrones’ er al op. En voor sommigen is dat een opluchting, zo blijkt. Actrice Sophie Turner vond het filmproces immers niet altijd even hygiënisch: “Ik mocht mijn haar niet wassen”, verklapte ze aan People Magazine.

De eerste seizoenen dat Sophie gedaante gaf aan Sansa Stark - het nichtje van John Snow - was er (letterlijk) geen vuiltje aan de lucht. “Ik speelde een aristocratische jongedame, dus ik mocht mijn haar gewoon wassen”, aldus Turner. Maar toen ze rond seizoen vijf aan lagerwal raakte, was het uit met de pret. “Ze vroegen me om mijn haar zo weinig mogelijk te wassen tijdens de filmperiodes en het was echt degoutant. Het jeukte en als we sneeuwmachines gebruikten, bleven de nepvlokken in het vet van mijn haar hangen.”

Uiteindelijk werd het de actrice te veel en schakelde ze over op pruiken, voornamelijk om haar haardos niet te beschadigen. “Toen kon ik mijn haar zoveel wassen als ik wou, geweldig. Maar er waren een paar jaren dat ik door het leven ging met erg vet haar.”

Ook de rode haarkleur werd haar opgelegd. “Ik was amper 13 toen ik met de show begon en toen moest ik mijn haar van blond naar ros verven. In het begin vond ik het echt niet mooi, maar Sansa - mijn personage - is van een kwetsbaar en onzeker meisje naar een zelfverzekerde vrouw geëvolueerd. Nu doet het rode haar me denken aan een sterke vrouw.”

