‘Game of Thrones’-favoriet duikt op in 2de seizoen ‘The Witcher’ MVO

25 februari 2020

17u45 2 TV Netflix maakte zopas bekend dat het nieuwe seizoen van de populaire reeks ‘The Witcher’ in productie is gegaan. We krijgen ook in één keer mee welke nieuwe gezichten we mogen verwachten. En daar was wel één heel bekende kop bij: Kristofer ‘Tormund’ Hivju.

We kennen Kristofer Hivju (41) nog uit ‘Game Of Thrones’. Daarin was hij één van de meest geliefde personages. In ‘The Witcher’ speelt hij een gastrol als Nivellen, een vervloekte man met het uiterlijk van een monster, die opgesloten zit in een kasteel.

Daarnaast maken we onder andere kennis met drie nieuwe Witchers: Yasen Atour (‘The Dead Sea’) als Coen, Thue Ersted Rasmussen (‘Sunday’) als Eskel en Paul Bullion (‘Peaky Blinders’) als Lambert.

‘The Witcher’ was een succesverhaal voor Netflix. De lancering van het programma met Henry Cavill (‘Man Of Steel’) in de hoofdrol, zorgde volgens Netflix voor de beste premièredag ooit. Maar liefst 67 miljoen accounts bekeken de reeks ondertussen sinds december, en dat is een record voor zo’n korte periode. De reeks werd ondertussen ook al hernieuwd voor seizoen 3.

Cavill zal uiteraard opnieuw in de huid kruipen van titelpersonage the Witcher, aka Geralt of Rivia. Daarnaast keren Anya Chalotra en Freya Allan terug als respectievelijk Yennefer en Ciri, en ook Joey Batey is weer van de partij als publieksfavoriet Jaskier. Lauren Schmidt Hissrich blijft showrunner van de hele operatie. Een exacte releasedatum krijgen we nog niet. Wél weten we dat het tweede seizoen in 2021 verschijnt.