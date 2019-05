‘Game Of Thrones’-fans verwonderd over mogelijke spoiler in poster van seizoen 1: “Hebben ze dan toch altijd geweten hoe het zou aflopen?” MVO

24 mei 2019

09u08 0 TV Na de grote teleurstellen om het einde van ‘Game Of Thrones’, is er iets opgevallen bij oplettende fans. Op de poster van het allereerste seizoen staat namelijk al iets waardoor we konden afleiden hoe het achtste seizoen afloopt. Toeval? Of een slimme hint naar het einde?

TV Opgelet, dit artikel bevat spoilers voor seizoen 8.

Op de poster is Ned Stark te zien, die de hoofdrol speelde in het eerste seizoen. Hij stierf echter meteen aan het einde van dat seizoen, tot grote verrassing van fans. Het opschrift van de poster luidde: ‘When you play the game of thrones, you win or you die’ (‘Als je het spel der tronen speelt, win je of sterf je’. Ned stierf dus alvast, maar wat fans opvalt is de raaf die op de rand van de troon zit. Die doet wel heel erg denken aan de Three Eyed Raven, ofwel: aan Bran Stark. En laat het nu net Bran zijn die in de finale onverwachts koning werd. Dus de ‘winnaar’ was onder de schrijvers van de show misschien al bekend vanaf het begin?

“Het is zo slecht geschreven dat je denkt dat ze het laatste seizoen zomaar iets hebben gedaan”, aldus fans op sociale media. “Maar deze poster doet vermoeden dat ze misschien wel wisten wat het plan was. De raaf is een verwijzing naar de ontknoping.” Anderen denken dan weer dat het gaat om puur toeval. “Het is heel onwaarschijnlijk dat dit bewust is gedaan, maar het blijft een interessant detail."

Anyone else just notice the raven on Ned’s right from the season one poster??? Raven + Ned Stark on the Iron Throne = Bran Stark. It was in front of us THE WHOLE TIME. #GameOfThrones pic.twitter.com/zlkK18jlfP ForWhomTheBellTweets(@ thommybell) link

#GameOfThrones #GOTFinale



UUUUUH ... THE THREE EYED RAVEN....IN THE SEASON 1 PROMO POSTER... HAVE THEY KNOWN WHO GETS THE IRON THRONE SINCE THE BEGINNING?? IM GOING TO BED. GOOD NIGHT. pic.twitter.com/hZavaDaYmb vanesa.(@ vanesaanaelena) link

I saw this on Facebook and have to say, it’s pretty 🤯



Look who is also sitting on the throne with Ned in the season 1 poster.. probably just a coincidence but still interesting pic.twitter.com/GxHDcrRNF4 ღ(@ hellojildo) link

Season 1 GoT poster. Setting us up for that unsatisfying ending right from the get go. Sigh pic.twitter.com/Kvui5pDEQ7 Mulva(@ TheezGoToEleven) link

I am absolutely shook to the core that I’ve just found out about the raven sitting on the arm of that chair of the season 1 poster😱😱😱 #got pic.twitter.com/1pbT2BG5pV DRACARYS(@ theneextsupreme) link