'Game of Thrones' breekt record met 32 Emmy-nominaties

16 juli 2019

'Game of Thrones' heeft een record gebroken. De succesreeks werd maar liefst 32 keer genomineerd voor een Emmy Award, de prestigieuze Amerikaanse televisieprijzen die in september in Los Angeles uitgereikt worden.

Het achtste seizoen van ‘Game of Thrones' werd onder meer genomineerd voor beste dramaserie, beste acteur (Kit Harington) en beste actrice (Emilia Clarke). ‘Game of Thrones’, de meest bekroonde reeks van de Amerikaanse tv, heeft nu 161 nominaties op haar palmares. De 73ste en laatste aflevering, die in mei in de Verenigde Staten uitgezonden werd, brak het kijkcijferrecord van de serie en van de geschiedenis van HBO, dat de reeks sinds 2011 uitzendt, met 19,3 miljoen kijkers voor het slot van de saga. ‘The Marvelous Mrs. Maisel’, een serie van Amazon, werd dit jaar twintig keer genomineerd. Een ander programma van HBO, ‘Chernobyl’, komt op de derde plaats van de rangschikking van de meest genomineerde series, met negentien nominaties.

Julia Louis-Dreyfus is voor de zevende keer genomineerd voor een Emmy voor haar rol in ‘Veep’. Daarmee maakt ze kans om de actrice te worden met de meeste comedy-Emmy’s ooit.

‘Killing Eve’

Beide hoofdrolspelers van de BBC-serie ‘Killing Eve’ zijn genomineerd voor een Emmy. Sandra Oh en Jodie Comer nemen het tegen elkaar op in de categorie beste actrice in een dramaserie. De actrices zijn het inmiddels wel gewend tegenover elkaar te staan. Ze werden afgelopen jaar ook beiden genomineerd voor een Critics’ Choice Award, BAFTA en TCA Award. Die eerste won Sandra, Jodie ging er met de BAFTA vandoor en bij de TCA Awards was het uiteindelijk Keri Russell die won voor haar rol in ‘The Americans’. ‘Killing Eve’ scoorde bij de bekendmaking van de Emmy-nominaties sowieso goed. De serie werd negen keer genomineerd, naast de eer voor Comer en Oh onder meer ook voor beste dramaserie en beste vrouwelijke bijrol voor Fiona Shaw.

De 71e Primetime Emmy Awards worden op 22 september uitgereikt in Los Angeles.