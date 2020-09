‘Game of Thrones’-actrice Maisie Williams verklapt: “Er bestond een alternatief einde voor The Night King” SDE

05 september 2020

16u25

Bron: THR 0 TV OPGELET: SPOILERS. Volgens actrice Maisie Williams (23) hadden de makers van ‘Game of Thrones' eigenlijk een ander einde voor het personage The Night King in gedachten. Dat vertelt ze in een interview met The Hollywood Reported.

In het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ verbaasde Arya Stark (gespeeld door Maisie Williams) vriend en vijand door The Night King te vermoorden en daarmee een einde te maken aan de gevreesde White Walkers. Daardoor werd Arya ‘The Prince That Was Promised', een titel waarvan heel wat kijkers dachten dat die aan Jon Snow (Kit Harington) toebehoorde.

En ook Kit Harington zelf was ervan overtuigd dat híj The Night King een kopje kleiner zou maken, vertelt Maisie nu. “Hij verwachtte echt dat dat zou gebeuren en zei zelfs: ‘Het gaat zo gaan. Iemand vertelde me tijdens de opnames van seizoen drie dat ík The Night King zou vermoorden.' En toen las hij het scenario, en bleek dat het Arya was in plaats van Jon”, lacht Maisie. “Ik denk dat het te voor de hand liggend zou zijn geweest. Om eerlijk te zijn ben ik blij dat het Arya was. Ik denk dat ik de beste verhaallijn had dit laatste seizoen!”

