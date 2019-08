‘Game of Thrones’-actrice Carice van Houten maakt fictiereeks voor VTM: "Nog geen scène gedraaid en nu al interesse uit buitenland" Jacob De Bruyne

05 augustus 2019

00u00 0 TV Er is nog geen scène opgenomen van de nieuwe Vlaams-Nederlandse VTM-reeks 'Red Light', maar dat het er eentje wordt om rekening mee te houden, lijkt nu al zeker. Met een budget van 700.000 euro per aflevering en een topcast met onder meer 'Game of Thrones'-actrice Carice van Houten, wordt volop op het buitenland gemikt. "Er is nu al interesse."

Even terug naar eind mei. De grootste Nederlandse actrice van het moment, Carice van Houten, werd gespot in een chic hotel op het Antwerpse eilandje. "Voor de opnames van een nieuwe Netflix-reeks", klonk het toen, maar niets blijkt minder waar. Samen met haar beste vriendin en collega-actrice Halina Reijn verbleef ze in Antwerpen om de opnames van haar eigen reeks 'Red Light' voor te bereiden. Reijn en Van Houten bedachten de crimireeks - die zich deels in Antwerpen en deels in Amsterdam afspeelt - namelijk samen. De twee spelen zelf de hoofdrollen, maar richtten zich ook op het kruin van de Vlaamse acteurswereld. Zo speelt Maaike Neuville, onlangs nog weergaloos in 'De Dag', de derde hoofdrol. En ook Koen De Bouw, Geert Van Rampelberg, Ruth Becquart, Sofie Decleir en Jeroen Perceval kregen een rol.

Vrouwen boven

'Red Light' speelt zich af in het prostitutiemilieu. Een wereld die voor Antwerpen en Amsterdam niet vreemd is en waar achter de ramen veel meer speelt dan wat de toeristen op het eerste gezicht te zien krijgen. Het verhaal draait om drie vrouwen uit een compleet andere wereld die elkaars pad kruisen nadat de echtgenoot van één van hen plots verdwijnt.

"Wat mij aantrekt, is de onafhankelijkheidsstrijd die elk van die vrouwen voeren", zegt Maaike Neuville over haar rol. "Het is de juiste reeks op het juiste moment, voor mij als actrice én voor de tijd waarin we leven." Een mening die ook Van Houten en Reijn delen, zij willen vooral het vrouwelijke perspectief van de serie benadrukken. "Het is een verhaal met enorme urgentie, over vrouwen, seksualiteit en macht."

Een originele invalshoek, vindt ook producent Peter Bouckaert die vandaag met Eyeworks start aan de opnames. "De meeste crimireeksen die gaan over mensenhandel en prostitutie zijn voornamelijk vanuit een mannelijk oogpunt gemaakt, denk bijvoorbeeld aan 'Matroesjka's'. Dat is dit keer helemaal anders. Het verhaal draait om drie vrouwen die elk worstelen met hun eigen demonen. Het personage van Maaike is bijvoorbeeld politieagente, maar ze vindt zichzelf ook een slechte moeder. Of dat van Carice is een prostituee die al twintig jaar in de business zit, maar er nu uit wil breken. Het is een misdaadverhaal, maar met tot in de puntjes uitgewerkte personages."

Emmy Award

Halina Reijn werkte onder meer al samen met Jude Law in een toneelstuk van Ivo Van Hove en won in haar thuisland zowat elke prijs die een actrice kan winnen, maar dat een actrice van wereldformaat als Carice van Houten een reeks maakt in België, is best bijzonder. Van Houten werd vorige maand nog genomineerd voor een Emmy Award voor haar rol van de ijzige priesteres Melisandre in 'Game of Thrones'. Dat zorgt natuurlijk voor hoge verwachtingen. "We mikken op een internationale carrière voor de reeks", zegt producent Peter Bouckaert die ook steun kreeg van het VAF Mediafonds. "Ons doel is zoals steeds om de juiste balans te vinden tussen het behouden van een lokale identiteit, maar met thema's die universeel genoeg zijn voor de internationale markt. Eigenlijk zoals bij de meeste grote reeksen die in Vlaanderen gemaakt worden."

Prestige

Al geeft Bouckaert toe dat deze reeks misschien toch net een tikje prestigieuzer is dan andere. "Met een budget van ruim 700.000 euro per aflevering behoort deze tot het topsegment in onze markt, en is het te vergelijken met 'Cordon'", zegt hij. "Puur op basis van de aankondiging is er zelfs al interesse uit het buitenland."

De reeks wordt geproduceerd door Eyeworks in samenwerking met Warner Bros Nederland, maar in de regiestoel zitten twee Belgen. Anke Blondé ('The Bet of Dorien B') maakt haar debuut als regisseur van een tv-reeks en Wouter Bouvijn (regisseur van het nog te verschijnen 'De Twaalf') verdelen de afleveringen netjes onder elkaar.

Van Houten en Reijn kwamen zelf met het idee voor de reeks , maar dat werd verder uitgewerkt door de bekroonde Nederlandse schrijfster Esther Gerritsen en scenaristen Frank Ketelaar ('Klem') en Christophe Dierickx ('Tabula Rasa'). De opnames van 'Red Light' duren nog tot februari volgend jaar, een uitzenddatum voor de reeks is er nog niet.