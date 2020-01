‘Game Of Thrones’-acteurs maken opwachting in nieuwe ‘Lord Of The Rings’-serie MVO

15 januari 2020

15u12

Bron: ANP 4 TV Fantasy-fans kunnen hun hart ophalen met de aankondiging van de cast van de aankomende ‘Lord of the Rings’-serie. Amazon onthulde dat twee acteurs uit ‘Game of Thrones’ een rol hebben bemachtigd.

Zo zijn Joseph Mawle, die Benjen Stark speelde in de populaire HBO-serie, en Robert Aramayo (jonge Ned Stark) te zien in de serie. Andere acteurs die een rol hebben, zijn onder anderen Owain Arthur, Morfydd Clark en Nazanin Boiadi. De opnames moeten in februari van start gaan. Wanneer de serie verschijnt op de streamingdienst van Amazon is nog niet bekend.

Waar de ‘Lord of the Rings’-serie precies over gaat is nog niet bekend.