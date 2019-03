‘Game of Thrones’-acteurs blikken terug op hun sterfscène: “We hebben onze ogen uitgehuild” KD

11 maart 2019

09u00

Bron: EW 0 TV Over een maand begint het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’. Met het oog op een bijzondere finale blikken acteurs Richard Madden (32) en Michelle Fairley (55) terug op hun sterfscène. “Ik had een week nodig om te recupereren”, klink het.

In de voorlaatste aflevering van het derde seizoen vindt ‘The Red Wedding’ plaats. Wat een mooi trouwfeest moet worden, draait uit op de bloederigste scène in de toch al behoorlijk dodelijke reeks. Naast heel wat nevenpersonages sterven er ook twee belangrijke hoofdrollen: Robb Stark en zijn moeder Catelyn Stark. Richard Madden en Michelle Fairley, de acteurs achter die rollen, blikken met het oog op het einde van de serie terug op de spraakmakende scène waarin hun personages het leven lieten.

Het was Entertainment Weekly die op het idee kwam om de acteurs, die al even uit de reeks verdwenen zijn, terug te laten blikken. Beide sterren lieten weten voorbereid te zijn op het einde. Michelle had de boeken, waarop de reeks gebaseerd is, gelezen. Richard las de boeken niet, maar wist met zijn nieuwsgierigheid geen blijf en zocht het einde van zijn personage op op Google. “Ik heb toen een fatale fout gemaakt”, lacht hij.

“Het is de plottwist waarover iedereen die de boeken gelezen heeft, wil praten”, vertelt Michelle. “Er is iets geweldigs dramatisch en brutaal aan ‘The Red Wedding’, de schok is gigantisch. Als je zo’n rol krijgt als acteur, dan wil je die vastgrijpen en er diep induiken.” Maar nadien volgde de weerslag voor de actrice. “Ik had een week nodig om te recupereren. Ik kon even met niemand praten.” Ook Richard had het er moeilijk mee. “We hebben onze ogen uitgehuild. We waren mentaal kapot en konden niet stoppen met wenen.”