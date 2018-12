‘Game of Thrones’-acteur verklapt wanneer het grote gevecht zal plaatsvinden (en het is niet wanneer je zou denken) TK

06 december 2018

07u59

Bron: News Australia 3 TV Opgelet: wie echt niets wil horen over het achtste en laatste seizoen van ‘Game of Thrones’, dat volgend jaar uitkomt, leest nu best niet verder. Acteur Vladimír Furdík, die de rol van de Night King vertolkt, heeft immers uit de biecht geklapt op een bijeenkomst voor fans in Hongarije. Hij liet er weten wanneer het grote gevecht van Westeros precies zal plaatsvinden.

Even een kleine recapitulatie: de laatste seizoenen stuurt ‘Game of Thrones’ aan op een episch gevecht tussen de mensen van Westeros en de Night Walkers (lees: ijzige zombies). In het komende seizoen komt het er eindelijk van, en het zal een spannende strijd worden, gezien het feit dat de Night King een zombiedraak kon inlijven.

Je zou denken dat zo’n grootse veldslag helemaal aan het einde van de reeks zal plaatsvinden, maar niets is minder waar. Het gevecht komt er in het midden van het seizoen: in aflevering 3 (de achtste reeks zal uit zes delen bestaan). “In de derde aflevering van het laatste seizoen zal er een gevecht zijn dat de makers van de reeks een historisch moment in televisie noemen”, aldus Furdík. “Bijna de volledige aflevering zal rond de battle draaien; het zal ongeveer een uur duren.”

We kunnen dan alleen maar aannemen dat het resultaat van het epische gevecht zo’n grote impact zal hebben dat het dan nog drie afleveringen duurt om alles weer recht te trekken. Of Jon Snow, Daenerys Targaryen, Jaime Lanniste, Cersei en Tyrion het laatste seizoen overleven, komen we pas vanaf april te weten. Bereid je echter voor op een onverwacht einde, want Furdík wilde ook nog kwijt dat ‘de nieuwe heerser een grote verrassing zal zijn’.