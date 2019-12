‘Game of Thrones’-acteur sterft op kerstavond SDE

28 december 2019

10u28

Bron: Metro UK 0 TV ‘Game of Thrones’-acteur Andrew Dunbar is op kerstavond onverwacht overleden in zijn woning in Belfast. De dertiger was de body double van Alfie Allen, die Theon Greyjoy speelde. Hij zal maandag begraven worden.

Ook al was de overleden Andrew Dunbar ‘slechts’ een figurant in ‘Game of Thrones', toch maakte hij een onuitwisbare indruk op de cast en crew. Dat zegt Pamela Smyth, de verantwoordelijke voor de ‘Crowd Makeup’ aan Belfast Live. “Zelfs tussen alle duizenden figuranten die we in ‘Game of Thrones’ zagen, viel Andrew altijd op." Ook collega en vriend Andy McClay deelt dat gevoel: “Iedereen wilde altijd bij Andrew zijn. Er was gewoon iets speciaal aan hem. Mensen voelden zich goed bij hem, blij, opgewonden voor de werkdag. Het was gewoon altijd plezierig wanneer hij er was. Ik denk dat de meesten van ons hetzelfde gevoel hadden wanneer we aankwamen op de set: dat we wilden dat Andrew er was, dat we hem gingen opzoeken. Hij was de gel die ons samenhield.” En dus zal ook zijn begrafenis maandag drukbezocht worden, denkt Andy. “Heel wat mensen zijn van plan om te gaan reizen om de begrafenis bij te kunnen wonen: acteurs, regisseurs, mensen van de make-up en nog veel meer ... Iedereen die Andrew ontmoette hield van hem. Hij deed heel veel verschillende dingen, zoals werken als ‘Game of Thrones’-gids. Daar was hij echt goed in. Hij had een professioneel acteur kunnen zijn, maar hij wilde enkel acteren en dj’en.”

Andrew was ook te zien in ‘Line of Duty’, ‘Derry Girls’.