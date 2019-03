‘Game of Thrones’-acteur Kristian Nairn: “De dood van Hodor is zoals die van prinses Diana” SD

19 maart 2019

15u00

Bron: Metro.co.uk 0 TV De Ierse acteur Kristian Nairn (43) vertolkte jarenlang de rol van Hodor in ‘Game of Thrones’, maar zijn personage kwam in seizoen 6 jammerlijk om het leven. Hoewel dat al meer dan twee jaar geleden is, wordt Nairn nog elke dag aangesproken door fans van Hodor.

“Fans willen me altijd vertellen hoe ze zich precies voelden tijdens Hodors laatste scène", vertelt Nairn aan de Britse website Metro. “Het is zoals toen prinses Diana overleed: iedereen weet nog waar ze toen waren. Maar jullie weten dat hij niet echt was, toch?” lacht hij.

Heel wat fans geloven in de theorie dat Hodor in het allerlaatste seizoen van ‘Game of Thrones’, dat in april 2019 uitgezonden zal worden, terug zal keren als White Walker. Nairn, die zich nu vooral op zijn dj-carrière focust, blijft voorzichtig: “Ik blijf hier neutraal over. De finale is nog maar een paar weken weg, dus je zal het snel weten.” De acteur weet wel goed genoeg hoe hij de serie zou laten eindigen. “Ik zou voor een einde zoals ‘Dallas’ kiezen, zoals in een hele slechte Amerikaanse sitcom. Iedereen is dood, en dan blijkt het een droom te zijn. Gewoon een heel leven dat voorbij iemands ogen flitste. Het is allemaal nooit echt gebeurd. Of misschien maken we wel een alternatieve versie waarin Hodor koning is! Ik denk wel dat hij de ergste koning ooit zou zijn. Hij zou zijn plannen nooit verstaanbaar kunnen maken ...”

En of Nairn het niet beu is om ‘Hold the door’ (Hodors beroemdste zinnetje, red.) te horen te krijgen? “Ik ben een gentleman, ik doe dat zonder dat je het me moet vragen.”