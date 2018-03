'Game Of Thrones'-acteur Kit Harington op straat gezet, want zelfs zijn vriendin is bang voor spoilers TDS

Kit Harington is afgelopen zomer op straat gezet door zijn verloofde. Niet omdat de twee ruzie hadden, maar omdat actrice Rose Leslie niets wil weten over het laatste seizoen van Game of Thrones.

"Ik ben net als de rest van de wereld. Ik wacht op het nieuwe, laatste seizoen", vertelde Rose, die zichzelf een enorme fan van de fantasyserie noemde, in Late Night. Van Rose mocht Kit, die Jon Snow speelt, de scripts voor de laatste afleveringen niet thuis lezen. "Ik weet nog dat ze afgelopen zomer binnenkwamen op zijn iPad. Ik kan zijn gezichtsuitdrukkingen lezen en wil niets weten, dus ik heb hem weggestuurd."

Zo vernam Kit het lot van zijn personage in een koffiezaakje. "Ik kan hem heel goed peilen. Als hij verstijft, denk ik: oh, iemand is dood. En dan ga ik malen."

Rose, die ook een rol had in de eerdere seizoenen van Game of Thrones en zo haar aanstaande leerde kennen, moet net als alle andere fans nog een hele tijd geduld hebben. Het laatste seizoen van de populaire HBO-serie wordt volgend jaar verwacht.