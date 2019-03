‘Game of Poems’: voor alle 67 afleveringen van ‘Game Of Thrones’ is er een gedicht SD

29 maart 2019

15u10

Bron: VRT NWS 0 TV De drie Nederlandse dichters Ellen Deckwitz, Ingmar Heytze en Thomas Möhlmann hebben hun krachten gebundeld om voor alle 67 afleveringen van ‘Game of Thrones’ een gedicht te schrijven. De collectie, toepasselijk ‘Game of Poems’ getiteld, is nu verkrijgbaar.

“Het idee kwam van Ellen Deckwitz, bij seizoen 5", vertelt Ingmar Heytze aan VRT NWS. Samen met Thomas Möhlmann schreven ze per aflevering een online gedicht. Iemand begon en stuurde zijn tekst daarna naar de anderen, die het nog verder aanpasten. “We gingen ermee door tot de seizoenen op waren, en toen zijn we herbegonnen bij het begin.”

“Eigenlijk zoek je als dichter het haakje in een aflevering: een beeld, een karakter, een schokkende gebeurtenis – daar zijn er nogal veel van in ‘Game Of Thrones’. Die laat je op onze wereld botsen en op waar je als dichter mee bezig bent. Hopelijk voeg je als dichter een extra laag toe aan de aflevering”, vertelt Heytze. “In het allerbeste geval - maar dat weet ik niet zeker - zijn het gedichten die je kan lezen zonder dat je enig idee hebt waar ‘Game Of Thrones’ over gaat.” Ook de thema’s die in de populaire reeks aan bod komen, lenen zich perfect voor een gedicht, zo vertelt Heytze. “Al dat oudtestamentische, al dat Shakespeariaanse, alle echt grote verhalen van de wereld zitten er in: liefde, bedrog, vooral heel veel verraad.”

Happy end

In tegenstelling tot de nogal duistere sfeer van de afgelopen zeven seizoenen, verwacht Heytze dat ‘Game Of Thrones’ op een vrolijke noot zal eindigen. “Ik verwacht een stabiel, happy end. Ze kunnen ons na al die tijd niet opzadelen met een totaal verdorven heerser. Nu moet er toch een soort verlicht despotisme of socialisme gaan komen. Ik verwacht dat John en Daenerys samen als een wijze koning en koningin nog lang en gelukkig leven, het rijk regeren en de White Walkers verslaan. Dat is een sprookjeseinde waar ik op hoop - tamelijk tegen de klippen op en tegen de logische verwachting in. Ik zou het moeilijk vinden als het slecht afloopt.”

Ze hopen dan dat de reeks een happy end krijgt, maar de drie dichters verwachten in ieder geval niet dat ze zelf in de problemen komen omdat ze hun gedichten op de serie baseerden. “Dit valt onder ‘fan fiction’ en we denken niet dat we daarvoor toestemming moeten vragen aan de makers. We hopen wél dat ze het te zien krijgen. Dat ze glimlachen met een raar blauw boekje uit Nederland, dat ze niet kunnen lezen. We sturen het op.”