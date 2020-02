‘Friends’-reünie zal niet in Europa worden uitgezonden, tot grote teleurstelling van fans MVO

23 februari 2020

09u00

Bron: Metro UK 8 TV Alle ‘Friends’-fans kregen dit weekend even een collectieve zenuwinzinking, want Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry en David Schwimmer bevestigden éindelijk dat ze wel degelijk terug samen zouden komen voor een reünie. Jammer genoeg is die niet te bekijken in alle landen, waarschijnlijk ook niet in dat van ons.

De reünie komt er namelijk als een promotiestunt voor het nieuwe streamingplatform HBO Max. Het zal niet gaan over een nieuwe aflevering van het programma, wél om een gezamenlijk interview met de hele cast. Meer een talkshow, dus. In feite gaat het gewoon om een héél duur reclamespotje voor de nieuwe service. En daar wringt het schoentje voor vele Europese landen, want HBO Max wordt hier helemaal niet gelanceerd.

Ook niet in de UK, hoewel zij meestal bij de eerste landen horen die een nieuwe streamingdienst mogen uitproberen. “Er zijn geen plannen om HBO Max in het Verenigd Koninkrijk te lanceren”, klinkt het bij oplettende fans. “Wat betekent dat dan voor ‘Friends’-kijkers in Europa? Er zal bij ons geen enkele legale manier zijn om de reünie te bekijken!”

In België zullen we ook niet meegenieten van HBO Max. Dat houdt in dat ook wij op dit moment nog geen duidelijkheid hebben over de kwestie. De kans is heel groot dat er in elk Europees land een zender zal zijn die de rechten voor het programma opkoopt. In het Verenigd Koninkrijk zouden UK sky Comedy of Comedy Central de usual suspects zijn, in ons land heeft Telenet een deal met HBO op Play en Play More. Het zou kunnen dat ‘Friends’ daar uiteindelijk in wordt opgenomen.