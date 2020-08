‘Friends’-reünie loopt weeral vertraging op door crisis: geen opnames in augustus MVO

07 augustus 2020

18u59 1 TV Slechts nieuws voor ‘Friends’-fans: de langverwachte reünie van Rachel, Ross, Phoebe, Chandler, Monica en Joey is weeral uitgesteld. De opnames zouden normaal gezien in augustus doorgaan, maar de coronacrisis maakte dat onmogelijk.

Normaal gezien zou de reünie gefilmd worden op de originele set in de Warner Bros. Studio’s in Californië. Alle zes acteurs - Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courtney Cox en Matt LeBlanc - hadden toegezegd. “We vinden het jammer, maar we kunnen de coronamaatregelen van augustus onmogelijk voorspellen”, zegt HBO Max-woordvoerster Sarah Aubrey. “We zagen dus geen andere optie dan de opnames opnieuw uit te stellen.”

Het was de bedoeling dat de reünie werd vrijgegeven voor streaming op de lanceringsdag van HBO Max in september. “Helaas zal ook dat niet lukken, maar het komt eraan!”

De zender wil de ontmoeting tussen de acteurs niet via webcams laten plaatsvinden. “Het hele punt was om hen nog eens in dezelfde kamer te krijgen, en dat is nog altijd wat we van plan zijn.” Het zal echter even duren voor er een nieuwe datum wordt geprikt, want alle acteurs hebben een erg drukke agenda.