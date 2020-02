‘Friends’-reünie eindelijk bevestigd: nieuwe aflevering te zien op HBO Max KV

21 februari 2020

23u38

Bron: ANP 248 TV Fans van de serie “Friends” wachten er al maanden op: de bevestiging van geruchten als zouden de zes New Yorkse vrienden terugkeren naar het scherm. De acteurs laten nu zelf op sociale media weten dat dit effectief het geval is. Voor een speciale aflevering kruipen ze nog één keer in de huid van Ross, Monica, Chandler, Joey, Phoebe en Rachel.

“It’s happening...”, zetten Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc en David Schwimmer op hun respectieve Instagram-accounts, met een foto van hen allen uit de goede oude tijd.

“Fans van Friends, het is officieel! “ bevestigde het streamingplatform HBO Max tegelijkertijd in een persbericht. “Na 15 jaar, negen maanden en talloze verzoeken van fans over de hele wereld (...) zal de cast van Friends exclusief samenkomen” voor het nieuwe platform. De speciale aflevering zou vanaf mei te zien zijn.

WarnerMedia kocht de rechten op de 236 afleveringen van “Friends” (1994-2004) voor 425 miljoen dollar om er een van zijn premiumproducten van te maken. De serie was in 2018 de meest bekeken reeks op Netflix.

“De reünie, vijftien jaar later, tussen Ross, Monica, Chandler, Phoebe, Joey en Rachel, dompelt ons onder in een tijd waarin vrienden - en kijkers - in realtime bijeenkwamen en we denken dat deze speciale aflevering deze geest zal doen herleven”, zei HBO Max.

Volgens de gespecialiseerde site Variety krijgt elke acteur minstens 2,5 miljoen dollar voor de aflevering. Die zal worden opgenomen in de oorspronkelijke Warner Bros.-studio’s van de serie in Burbank, in de buurt van Hollywood.