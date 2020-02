‘Friends’-franchise is 1 miljard waard: makers denken aan spin-off LOV

24 februari 2020

10u03

Bron: The Sun 0 TV Fans van over de hele wereld slaakten een kreet van vreugde na het nieuws dat er een eenmalige ‘Friends’-reünie komt. De serie lijkt populairder dan ooit, en dat is de ook de makers niet ontgaan. De franchise is maar liefst 1 miljard dollar waard, en daar willen ze graag nog iets meer van meepikken.

De eenmalige ‘Friends’-reünie zal geen aflevering worden zoals we gewoon zijn, maar eerder een geïmproviseerd onderonsje met de cast. Er zit namelijk heel wat geld in de franchise, die op dit moment meer dan 1 miljard dollar waard blijkt te zijn. Daarin zitten de verdiensten van de castleden en merchandise in verrekend, maar ook bijvoorbeeld streamingrechten. Zo kocht WarnerMedia de rechten op de 236 afleveringen op voor 425 miljoen dollar, om er zo één van zijn premiumproducten van te maken. Voor de reünie, die eind mei te zien zou zijn op het nieuwe streamingplatform HBO Max, krijgen de castleden elk trouwens een slordige 2,5 miljoen euro.

Toch willen de makers ook weer een volwaardig seizoen gaan maken, maar dan in de vorm van een spin-off. “De reünie is al 1,5 jaar in de maak. Er was veel moeite nodig om iedereen te overtuigen”, vertelt een welingelichte bron aan The Sun. “Ze hopen dat de reünie aantoont hoeveel enthousiasme er is voor méér, om dan een spin-off te maken.” Daar zou genoeg stof voor zijn uit de bestaande afleveringen, want heel wat van de personages hebben kinderen gekregen. Die zouden opgevoerd worden, maar dan zo veel jaar later. Emma Green, de dochter van Ross en Rachel, zou in 18 jaar worden in 2020. Er zit in de serie zelfs een videoboodschap van Chandler, die haar verwelkomt in dat jaar. Officieel werd er nog niets bevestigd.

Lees ook: ‘Friends’-reünie zal niet in Europa worden uitgezonden, tot grote teleurstelling van fans

Lees ook: Nu ‘Friends’ verdwijnt van streamingservices: verkoop van dvd’s verdrievoudigd



Lees ook: QUIZ. Ben jij een echte ‘Friends’-kenner? Bewijs het hier